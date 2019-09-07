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Дератизация

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ipponprofi-dez.ru
Дератизация помогает избавиться от грызунов в жилых и промышленных зонах.

Дератизация помогает избавиться от грызунов в жилых и промышленных зонах. Службы дезинсекции, к примеру на https://ipponprofi-dez.ru/catalog/deratizaciya/ предоставляют услуги профилактической и истребительной дератизации. Выбор зависит от активности грызунов, сложности обработки и объемов территории.

Дератизация – комплекс мер по предотвращению размножения грызунов и созданию условий, неблагоприятных для дальнейшего пребывания на этой территории. Такие мероприятия бывают нужны для защиты жилья от грызунов, проведения профилактики канализационных стоков, мусорных свалок.

Истребительная дератизация подразумевает полное уничтожение грызунов в конкретной области. Есть несколько способов истребительной дератизации:

1. Механическое воздействие при помощи всевозможных ловушек, мышеловок, капканов. Отлавливание происходит на тех участках, где грызуны наиболее активны. Способ полностью безопасен для человека.

2. Химическое истребление грызунов осуществляется с использованием специальных препаратов. Их распыляют на всей территории, орошают поверхность приманки. Под каждый вид грызунов лучше подбирать конкретные родентициды, чтобы получить максимальный результат.

3. Биологический способ подразумевает естественный отлов грызунов другими хищниками. На больших участках разводят хищный зверей, способных истребить некоторое количество грызунов.

Самостоятельные меры защиты от грызунов часто не увенчиваются успехом. Применение недостаточного количества отравляющих веществ не дает существенного эффекта. Грызуны через время вновь активизируются и с новой волной начинают наносить вред человеку. Они считаются опасными переносчиками различных инфекций, поэтому их размножение нужно своевременно пресекать.

При обращении в профессиональную компанию, предоставляющей услуги дератизации, заказчик получает эффективный комплекс мер по уничтожению грызунов. Опытные сотрудники подберут действенный способ уничтожения, проведут профилактические действия от проникновения грызунов на обрабатываемые участки.

Надежные компании гарантируют отсутствие грызунов на срок не менее трех месяцев с момента проведения дератизации. Опыт специалистов компании позволяет индивидуально подбирать спектр необходимых услуг и препаратов. Благодаря этому, проведение дератизации возможно на сложных объектах, среди которых амбары, пищевые складские помещения, частные дома и квартиры.

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