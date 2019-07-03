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Как выбрать развивающий центр для ребенка?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Многие современные родители понимают важность раннего развития для своих детей.

Многие современные родители понимают важность раннего развития для своих детей. Однако тут же встает важный вопрос о критериях выбора развивающего центра. «Академия Ростум» - центр развития ребенка в Пензе, подробности здесь.

Удобное расположение

Часто расстоянию и наличию парковки уделяется меньше всего внимания. Многим хочется, чтобы их дети посещали самые престижные заведения. Однако такой подход в корне неверный. Дорога не должна занимать больше 10–15 минут на машине или же центр должен быть в пешей доступности от дома. В противном случае ребенок будет уставать, что плохо скажется на его настроении и качестве обучения. Кроме того, у учреждения должна быть продуманная инфраструктура: удобные подъезды и просторная парковка избавят от стресса родителей, и поездка будет восприниматься всеми членами семьи положительно.

Обустроенные помещения

Осматривая комнату, в которой будет заниматься малыш, в первую очередь обратите внимание на ее безопасность. Мебель не должна иметь острых углов, на полу может быть мягкое покрытие, защищающее от холода и травм, дети не должны иметь доступа к окнам или опасным предметам. Также важно, чтобы территория развивающего центра была оформлена соответствующим образом. Оптимально, если в интерьере будут присутствовать нежные пастельные или яркие жизнерадостные тона, коврики могут быть развивающими: с цифрами, картинками и т. д. У малыша должно создаваться приятное впечатление от пространства, чему также способствует наличие интересных игрушек, подходящих ребенку по возрасту.

Педагогический состав

Сложно сделать вывод о профессионализме воспитателей по короткой беседе. Оценить работу педагога можно на пробном занятии. Также важно, чтобы в штате развивающего центра были не только воспитатели-универсалы, но и узкие специалисты: логопеды, психологи, спортивные тренеры, преподаватели иностранных языков.

Разнообразная программа

Следует выбирать те центры, в которых уделяется внимание разностороннему развитию личности. Здесь должны быть игры, спортивные кружки, музыкальные занятия, уроки с логопедами и преподавателями иностранных языков, творческие секции, например, живописи, лепки и т. д.

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