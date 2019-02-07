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Выбираем роликовые коньки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
rollershop.com.ua
Современные спортивные магазины предлагают огромный выбор моделей, как для продвинутых роллеров, так и для новичков

Итак, вы определились со стилем катания и готовы приобрести свои первые ролики на http://rollershop.com.ua. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, особенно если учесть, что современные спортивные магазины предлагают огромный выбор моделей, как для продвинутых роллеров, так и для новичков. Но вот именно в этом разнообразии и дело — какие роликовые коньки выбрать, если перед вами на стенде пять пар практически одинаковых моделей? Давайте разбираться вместе.

На вкус и цвет...

Итак, для начала, не будем обращать внимание на цвет и дизайн. Конечно, это очень важно, но лучше подбирать ролики по характеристикам, и лишь потом спрашивать у продавца наличие того или иного цвета. Лучше пусть ролики будут простыми и не совсем того цвета, который вы хотели, но зато с отличными колесами и креплениями. К цвету вам лучше вернуться в самом конце, когда вы выберете одну (или несколько) модель, в которой вам действительно удобно.

Перейдем к основным характеристикам роликовых коньков

Но давайте вернемся к непростому вопросу — какие ролики выбрать? Существуют три разных типа роликовых коньков. Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.
Стандартные ролики с жестким ботинком. Наверняка, при словах «ролики» вы представляете именно их. Жесткий пластиковый ботинок, внутри которого находится второй — мягкий тканевый. Так как это самая «старая» конструкция, производители достигли практически совершенства при разработке роликовых коньков такого типа. Такая конструкция имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Стойкость внешнего ботинка к воздействию внешней среды.
  • Хорошая боковая поддержка ступни.
  • Ударопрочность.
  • В некоторых случаях — хорошая вентиляция.

Конечно, есть и минусы: некоторые считают такие ролики очень тяжелыми и неудобными, плюс ко всему, пластиковый внешний ботинок может сильно давить на ногу. Этого можно избежать, подобрав правильный размер и конструкцию роликов.
Ролики с мягким ботинком. В этом случае вместо пластикового ботинка используется внешний ботинок из толстой и прочной ткани. Боковая поддержка в таких роликах — результат установки пластиковых манжет или просто специальных внутренних элементов. Тут вы тоже можете задаться вопросом: «роликовые коньки какой фирмы выбрать?». Многие производители уже взяли на заметку этот метод, и даже некоторые профессиональные роллеры предпочитают отойти от пластика и выступить в таких роликовых коньках. Плюсы таких моделей:
- они выглядят очень стильно

- в них, как правило, очень комфортно

- отличная вентиляция
Минусы очевидны — в некоторых случаях боковая поддержка оказывается недостаточной, плюс стирать такие ролики достаточно трудно.
Ролики со съемной рамой. По сути, это обычные кроссовки, к подошве которых можно прикрепить раму. Плюс, пожалуй, только один — возможность снять колеса и ходить как в обычных кроссовках. Минусов же намного больше: это и ненадежность крепления, и достаточно завышенная цена, и жесткость материала, используемого для изготовления кроссовок. К тому же, такие роликовые коньки стоят несколько дороже, поэтому серьезно подумайте какие роликовые коньки выбрать.

Начинающим мы советуем выбирать из первых двух категорий. Главное, чтобы вам было удобно стоять и ездить в этих роликах.

Важные мелочи при выборе роликовых коньков

Обратите внимание на клипсы-застежки или шнуровку. Вообще, шнуровка надежней в плане безопасности, но если вы не собираетесь сломя голову кататься по склонам, то будет достаточно и качественных, желательно металлических, клипс.

Вентиляция. Об этом пункте мы уже говорили, но лучше повториться — обязательно проверьте материал внутри сапожка. Он должен иметь сетчатую структуру — именно это, а не несколько отверстий в сапожке гарантируют хорошую вентиляцию на время всей поездки.
И последний этап — примерка. Постарайтесь трезво оценить ситуацию и понять, сможете ли вы кататься на таком ролике. Если вы не уверены или просто чувствуете какой-то дискомфорт, лучше отложить эту модель в сторону и попытаться найти что-нибудь более подходящее.

Теперь Вы смело можете отправляться в магазин, потому что, прочитав эту статью, точно знаете как правильно выбрать роликовые коньки.

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