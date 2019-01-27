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Приобретаем современное постельное бельё

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Огромную часть времени и всей жизни в целом каждый человек тратит на сон

Огромную часть времени и всей жизни в целом каждый человек тратит на сон. И от того, насколько качественным был сон, зависит общее состояние организма и настроение, концентрация внимания и работоспособность на протяжении всего рабочего дня. Помимо кровати, матраса, подушки и одеяла большое влияние на качество сна оказывает подходящее постельное бельё, которое можно приобрести на www.your-dreams.ru.
Ткань
Главный критерий, на который стоит опираться при покупке постельного белья, это качество и состав ткани. При изготовлении комплектов современного белья более высокого качества используются следующие виды ткани:
- хлопок;

- бязь;

- шёлк;

- поплин;

- батист;

- сатин;

- лён;

- перкаль;

- фланель.
Кроме того, зачастую в магазинах встречается постельное бельё, в котором натуральные материалы совмещают с искусственными, такими как полиэстер и лавсан. Это делает ткань более практичной в использовании.
На что обратить внимание при выборе?
Без сомнения, выбирая постельное бельё, необходимо отдать предпочтение натуральным материалам. Они не несут вреда здоровью и не вызывают аллергию.
Кроме материала очень важен правильный пошив изделия и тот факт, что оно сшито из единого полотна. В противном случае (если бельё сшито из кусочков ткани) возрастает вероятность того, что в процессе использования швы разойдутся. Это же относится и к комплектам, сделанным из тонкой ткани, не отличающейся особой прочностью и плотностью.
Ещё одним основополагающим фактором является отсутствие запаха. Новое постельное бельё надлежащего качества не должно иметь никаких посторонних запахов, будь то различные краски, плесень или сырость.
Неправильно выбранный размер комплекта белья может негативно повлиять на сон и общее впечатление. Поэтому этот признак нельзя исключать из внимания при покупке современного постельного белья.
Конечно же, важен дизайн и расцветка комплекта, а также целостность его упаковки. Если бельё имеет слишком яркий цвет, это говорит о покраске его искусственными составами, что является негативным фактором. А в том случае, если нарушена целостность упаковки комплекта, можно сделать вывод о нарушении целостности и самого изделия.
Ну и последнее – это цена. Безусловно, сегодняшнее разнообразие ассортимента предоставляет выбор белья по различным ценам. Однако нужно помнить, что комплект современного постельного белья высокого качества не будет иметь низкую цену.

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