Борьба c мухами

Мероприятия по химической борьбе с мухами включают использование инсектицидов для об­работки остаточного действия, приманок, импрегнированных шнуров, опрыскиваний про­странства и ларвицидов. Хотя каждое из этих мероприятий в той или иной степени эффектив­но, для достижения максимального эффекта в борьбе с мухами часто рекомендуется приме­нить две и более методики. Поскольку популя­ции комнатных мух подвержены внезапному и быстрому увеличению, мероприятия, действие которых сохраняется в течение длительного времени (например, импрегнированные шнуры, обработки остаточного действия), в таком случае следует про­водить непосредственно перед началом сезонно­го возобновления массового выплода.

Обработка инсектицидами остаточного действия

Инсектицид наносят на различные поверхно­сти в помещениях для скота и вокруг них, на места выплода мух, а также в другие места, где находятся взрослые мухи. Лучше всего обраба­тывать поверхности, на которых происходит но­чевка мух, так как здесь продолжительность контакта насекомых с токсикантом является максимальной. В прохладное время года взрос­лые мухи ночуют на внутренних поверхностях амбаров, курятников, хлевов и других помеще­ний для скота, но когда средняя ночная темпе­ратура воздуха высока, многие мухи остаются на ночь на наружных поверхностях строений, заборах, деревьях и т. п. Однако это относится не ко всем видам мух; некоторые из них (напри­мер, М. domestica calleva, Calliphora megacephala) обычно ночуют вне помещений. Мясные му­хи, такие как Phormia, ночуют на наружных поверхностях строений, на растительности или на поверхностях, находящихся вблизи от мест их выплода, например, на внутренних и наруж­ных стенках мусорных ящиков.

Для борьбы с мухами вокруг домов необходи­мо проводить обработку защитных сеток от на­секомых на окнах, оконных рам, дверей и му­сорных ящиков. В тропиках обработке можно подвергать весь дом, особенно в тех случаях, когда помещения для скота находятся под одной крышей с жилыми помещениями.

Мясные мухи (кроме Phaenicia cuprina и Chrysomyia putoria), виды из родов Fannia и Stomoxys, а в некоторых районах и комнатные мухи, чувствительны к действию хлорирован­ных углеводородных соединений, таких, как ДДТ (5%), метоксихлор (5%), линдан (0,5%) и хлордан (2,5%). Для борьбы с популяциями комнатных мух, резистентных к ДДТ и родст­венным ему соединениям, могут быть использо­ваны фосфорорганические соединения, перечис­ленные в приложении 2 (табл. 4). Однако в не­которых районах у популяций комнатных мух развилась резистентность к одному или несколь­ким из этих токсикантов, и это вынуждает при­бегнуть к другим методам борьбы с мухами. Инсектициды применяют в виде эмульсий или суспензий. В тех случаях, когда отложения ин­сектицида на обработанной поверхности должны быть незаметными, лучше применять эмульсии.

Продолжительность действия отложений та­ких пестицидов, как ДДТ (2 г/л2) и диелдрпи (0,5 г/м2) составляет 3—6 месяцев. Действие отложений фосфорорганических соединений в общем менее продолжительно, но некоторые токсиканты, например, диметоат и фентион, мо­гут давать удовлетворительный эффект в борьбе с мухами в течение 7 —14 недель. Добавление в препараты фосфорорганических соединений сахара в концентрации, в 2—3 раза превышаю­щей концентрацию токсиканта, повышает их эффективность.

В некоторых случаях пользуются методикой частых обработок малыми количествами инсек­тицида. При проведении опрыскиваний нужно проявлять особую осторожность, чтобы не допу­стить загрязнения инсектицидами пищевых про­дуктов и воды.

Импрегнированные шнуры и ленты

Шнуры и ленты, импрегнированные инсекти­цидом, можно подвешивать к стропилам, балкам или потолку строений. Для этого вида обработки используют различные фосфорорганические сое­динения, но в настоящее время в США имеются в продаже только пмирегнированные паратион- диазиноном шнуры и импрегнированные диметиланом ленты. В Европе используют шнуры, импрегнированные фентионом или диметоатом. Инсектицид вводится в хлопчатобумажный шнур, губчатую пластмассовую ленту, марлю или войлочную целлюлозу. Импрегнированные шнуры развешивают из расчета 1 м шнура на квадратный метр поверхности пола. Период эффективности этого типа обработки колеблется от 1 до В месяцев. Наилучшие результаты были получены в местностях, где температура воздуха обычно не превышает 32° С, а влажность возду­ха — не менее 50 %.