Борьба c мухами

Мероприятия по химической борьбе с мухами включают использование инсектицидов для обработки остаточного действия, приманок, импрегнированных шнуров, опрыскиваний пространства и ларвицидов. Хотя каждое из этих мероприятий в той или иной степени эффективно, для достижения максимального эффекта в борьбе с мухами часто рекомендуется применить две и более методики. Поскольку популяции комнатных мух подвержены внезапному и быстрому увеличению, мероприятия, действие которых сохраняется в течение длительного времени (например, импрегнированные шнуры, обработки остаточного действия), в таком случае следует проводить непосредственно перед началом сезонного возобновления массового выплода.
Обработка инсектицидами остаточного действия
Инсектицид наносят на различные поверхности в помещениях для скота и вокруг них, на места выплода мух, а также в другие места, где находятся взрослые мухи. Лучше всего обрабатывать поверхности, на которых происходит ночевка мух, так как здесь продолжительность контакта насекомых с токсикантом является максимальной. В прохладное время года взрослые мухи ночуют на внутренних поверхностях амбаров, курятников, хлевов и других помещений для скота, но когда средняя ночная температура воздуха высока, многие мухи остаются на ночь на наружных поверхностях строений, заборах, деревьях и т. п. Однако это относится не ко всем видам мух; некоторые из них (например, М. domestica calleva, Calliphora megacephala) обычно ночуют вне помещений. Мясные мухи, такие как Phormia, ночуют на наружных поверхностях строений, на растительности или на поверхностях, находящихся вблизи от мест их выплода, например, на внутренних и наружных стенках мусорных ящиков.
Для борьбы с мухами вокруг домов необходимо проводить обработку защитных сеток от насекомых на окнах, оконных рам, дверей и мусорных ящиков. В тропиках обработке можно подвергать весь дом, особенно в тех случаях, когда помещения для скота находятся под одной крышей с жилыми помещениями.
Мясные мухи (кроме Phaenicia cuprina и Chrysomyia putoria), виды из родов Fannia и Stomoxys, а в некоторых районах и комнатные мухи, чувствительны к действию хлорированных углеводородных соединений, таких, как ДДТ (5%), метоксихлор (5%), линдан (0,5%) и хлордан (2,5%). Для борьбы с популяциями комнатных мух, резистентных к ДДТ и родственным ему соединениям, могут быть использованы фосфорорганические соединения, перечисленные в приложении 2 (табл. 4). Однако в некоторых районах у популяций комнатных мух развилась резистентность к одному или нескольким из этих токсикантов, и это вынуждает прибегнуть к другим методам борьбы с мухами. Инсектициды применяют в виде эмульсий или суспензий. В тех случаях, когда отложения инсектицида на обработанной поверхности должны быть незаметными, лучше применять эмульсии.
Продолжительность действия отложений таких пестицидов, как ДДТ (2 г/л2) и диелдрпи (0,5 г/м2) составляет 3—6 месяцев. Действие отложений фосфорорганических соединений в общем менее продолжительно, но некоторые токсиканты, например, диметоат и фентион, могут давать удовлетворительный эффект в борьбе с мухами в течение 7 —14 недель. Добавление в препараты фосфорорганических соединений сахара в концентрации, в 2—3 раза превышающей концентрацию токсиканта, повышает их эффективность.
В некоторых случаях пользуются методикой частых обработок малыми количествами инсектицида. При проведении опрыскиваний нужно проявлять особую осторожность, чтобы не допустить загрязнения инсектицидами пищевых продуктов и воды.
Импрегнированные шнуры и ленты
Шнуры и ленты, импрегнированные инсектицидом, можно подвешивать к стропилам, балкам или потолку строений. Для этого вида обработки используют различные фосфорорганические соединения, но в настоящее время в США имеются в продаже только пмирегнированные паратион- диазиноном шнуры и импрегнированные диметиланом ленты. В Европе используют шнуры, импрегнированные фентионом или диметоатом. Инсектицид вводится в хлопчатобумажный шнур, губчатую пластмассовую ленту, марлю или войлочную целлюлозу. Импрегнированные шнуры развешивают из расчета 1 м шнура на квадратный метр поверхности пола. Период эффективности этого типа обработки колеблется от 1 до В месяцев. Наилучшие результаты были получены в местностях, где температура воздуха обычно не превышает 32° С, а влажность воздуха — не менее 50 %.
Борьба c мухами
Мероприятия по химической борьбе с мухами включают использование инсектицидов для обработки остаточного действия, приманок, импрегнированных шнуров, опрыскиваний пространства и ларвицидов. Хотя каждое из этих мероприятий в той или иной степени эффективно, для достижения максимального эффекта в борьбе с мухами часто рекомендуется применить две и более методики. Поскольку популяции комнатных мух подвержены внезапному и быстрому увеличению, мероприятия, действие которых сохраняется в течение длительного времени (например, импрегнированные шнуры, обработки остаточного действия), в таком случае следует проводить непосредственно перед началом сезонного возобновления массового выплода.