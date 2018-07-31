Онлайн-кинотеатр «Кино.ТВ» назвал лучшую ТВ-работу в номинации «Русские сериалы»: «Жизнь после жизни»

Всероссийский онлайн-кинотеатр kinoo.tv определил наиболее популярную ТВ-картину в номинации «Русские сериалы» по итогам первого полугодия 2018 года.

Из числа всех русских сериалов чаще всего зрители кинотеатра kinoo.tv смотрели онлайн 16-серийную работу «Жизнь после жизни», пишет «Новая неделя» .

Жанр сериала – мелодрама с элементами детектива, фантастики и мистики.

Главный герой Сергей Воробьёв владеет успешным бизнесом вместе со своим компаньоном и другом детства Юрием Мазуровым. Сергей недавно переехал к своей гражданской жене Светлане Шевердиной, ожидающей от любимого ребенка. Пара собирается сыграть свадьбу, но пока держит все в секрете от родных и близких людей. Тем временем у Сергея возникают проблемы в бизнесе. Совсем неожиданно Юрий Мазуров забрал из сейфа печать компании. Воробьёв не понимает такого шага и направляется к нему домой. Оказывается, Мазуров в обход партнера по бизнесу собирается заключить контракт на торговлю оружием. Для того чтобы уладить все детали, Юрию нужна была печать, а теперь – лишь подпись Сергея (которую можно легко подделать). Воробьёв отказывается, за что предательски получает пулю в грудь.

Однако Сергей, боец по натуре, не желает легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает диспетчера небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. Ведь там осталась его беременная подруга Света, владеющая миноритарным пакетом в компании. Без ее доли Мазуров не достигнет своей цели.

Сергею дается еще один шанс и его душа вновь отправляется на землю, только в тело покончившего с собой Валентина Хорькова. Чтобы завершить все свои дела, у Воробьёва есть 40 дней. С первых минут, после того, как он очнулся в новом теле, Сергей пытается по крупицам узнать о своей новой жизни в роли Хорькова. Параллельно он связывается через электронную почту со Светланой и просит не верить Мазурову. От такой новости вдова погибшего теряет голову.

Пока Валентин Хорьков вживается в новую роль, дело о гибели Воробьёва начинает расследовать следователь Исаев. Вмешательство полиции немного беспокоит Мазурова, поэтому он приставляет охрану к Шевердиной, которая может о чем-то подозревать. Юрий хочет быть в курсе каждого шага вдовы Воробьёва.

В это время Валентин Хорьков (в теле которого находится душа Сергея Воробьёва), живущий вместе со своей мамой Маргаритой Степановной и готовящийся к свадьбе со своей девушкой Верой, ищет способ отомстить Мазурову. В его нынешнем положении сделать это довольно трудно, поэтому он начинает собирать деньги на покупку винтовки. Но вместе с тем, Хорьков старается оставаться неприметным и ведет обычную жизнь.

Сериал снят российскими студиями ООО «Киноконстанта» и ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн», о чём сообщается на сайте Министерства Культуры Российской Федерации (прокатное удостоверение для трансляции на территории РФ №211037717).

В съемках принимал участие «Первый канал» РФ; «Первый канал» также является заказчиком производства сериала.

Премьера сериала в России состоялась 14 сентября 2017 года. По логистическим причинам немного раньше в том же году (а именно 27.02.2017) премьера состоялась на украинском телеканале «1+1». Успех сериала на Украине оказался больше ожидаемого, а потому «1+1» повторил трансляцию «Жизни после смерти» (лента была показана в июле этого года).

Над сценарием работала группа, ранее зарекомендовавшая себя с самой лучшей стороны при создании патриотических фильмов и сериалов, а потому сюжетная история в итоге вышла реалистичной, интригующей и патриотично-воспитательной.

Сценаристы – Леонид Купридо, Валентин Иванов, Андрей Чивурин, Александр Кушнаренко. По их сценарию над сериалом работали режиссёры Михаил Вассербаум («Убойная сила», «Тайны следствия», «Спецназ» – захватывающие произведения о настоящих героях России), Рамиль Сабитов («Розыск»), Егор Анакшин («Здравия желаю!», «Каменская-6») и Егор Громов. Главные роли в сериале Жизнь после жизни сыграли: Анатолий Кот («Каменская-2», «Солдаты», «Братство десанта», «Снайпер-2. Тунгус», «Майор Соколов. Игра без правил»), Павел Трубинер («Солдаты-1», «Гражданин начальник-2», «Военная разведка», «Любовь с оружием», «Смерть шпионам», «Крым»), Вадим Андреев, Александр Робак, Дмитрий Суржиков, Антон Кукушкин, Олеся Пуховая, Ольга Волкова, Владимир Стрежаков, Дмитрий Фрид, Георгий Мартиросьян, Александра Урсуляк и другие.

Сериал рекомендован к просмотру настоящим патриотам России, искренне желающим процветания нашей Родине!