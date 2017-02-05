Одиночество всегда тяготит любую женщину и чтобы притупить её боль она ищет себе занятие или развлечение. Одним из таких развлечений являются мелодрамы в жизни женщин, которые создают полную иллюзию идеальных отношений и благородных поступков. А почему не начать смотреть мелодрамы здесь, если они ложатся на душу как бальзам и на время отодвигают мысли о серых буднях?

Не для кого ни секрет, что финал прекрасной сказки всегда завершается предложением руки и сердца, свадебным кортежем и клятвами в вечной любви, а главные герои до конца своих дней живут в мире и согласии.

Все сюжеты мелодрам почти что идентичные и прекрасные, но после просмотра таких фильмов женщины начинают свою жизнь сравнивать с жизнью главных героев и очень часто сравнения идут не в их пользу. Что поделаешь, когда жизнь обычной среднестатистической женщины для неё кажется пресной и бессмысленной, ведь на экране разгораются такие страсти и влюблённые проживают разные события и принимают участие в необдуманных поступках.

Естественно, жизнь многих современных женщин далека от романтики и они больше думают о других бытовых проблемах, которые в киношных сюжетах просто не рассказываются. Вы никогда не задумывались о таком способе создания идеальных отношений?

Любовная история с главным героем на экране телевизора – прекрасный способ хорошо провести время и отстраниться от трудовых будней, но, какими бы ни казались романтические отношения главных персонажей всё-таки не нужно их воздвигать на пьедестал идолов и равняться на их действия. Жизнь женщины будет в любом случае отличаться от игры экранных героев, потому не следует путать где настоящая реальность, а что такое наигранный сюжет.

Как утверждают психологи, что безупречных отношений в настоящей жизни просто не существует и они построены на обязательствах и совместном ведении хозяйства. А вот просмотр мелодрам в больших количествах очень вредят семейным отношениям и могут привести даже к серьёзным драмам с бурными выяснениями. Пример любви героев на экране не повод портить со своим супругом отношения и требовать от него таких же чувств и поступков.

Однозначно можно утверждать, что просмотр мелодрам и романтических комедий даёт хорошую возможность отдохнуть и немного побыть свидетелем прекрасной сказки. Но, когда сказка на экране закачивается, стоит не забывать, что любого из нас ждёт реальная жизнь с её суровыми буднями и массой нерешенных проблем.

В любом случае, когда женщина смотрит очередную мелодраму она начинает переживать за главных героев, радоваться их поступкам и завидовать тому, как они быстро выходят с различных ситуаций. В кино индустрии все сюжеты проходят в быстром темпе и очень часто кинозрители влюбляются в главного героя, покоряясь его мужеством, силой и находчивостью. А потом начинается сравнение со своим мужчиной и жестокое разочарование, что реальному человеку далеко до любимого персонажа.

Если вы верите в любовь с первого взгляда, то именно таким методом пользуются режиссёры картин. Они помогают женщине по ту сторону экрана влюбиться в главного героя, проникнутся к нему симпатией и восхищаться тому, как он может красиво ухаживать и делать дорогие подарки. И на основе таких подобранных сюжетов в настоящей жизни их ждёт сплошное разочарование, что её мужчина ничего такого приблизительно в жизни не совершал. Горькое сожаление уступает месту обиде на своего мужчину, а дальше идут упрёки, скандалы и высказывания.

Создавать для себя замки из песка и жить только по сценарию не всегда правильный вариант. Страсти, поцелуи, бурные признания очень впечатляют, но несколько не совместимы с тем, чтобы эту роль примерять на себе с экранным персонажем. Хотя, может, не стоит проживать чью-то роль и влюбляться в чужого мужчину, когда ваши с мужем отношения зависят только от вас и от вашего желания, что-то в жизни поменять в лучшую сторону.

Мелодрамы в жизни женщин всегда будут присутствовать и радовать своим сюжетом. Но даже если вы и поддались пылкому взгляду главного героя, не следует забывать, что существует своя жизнь и свой сюжет. И когда вы научитесь строить отношения со своим мужчиной и не идти на поводу в киношных героев, только тогда вы добьётесь в своей семье полной гармонии и понимания. А там, за кадром, пусть вам завидуют и мечтают о таких отношениях, как у вас!