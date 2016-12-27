Самые популярные фильмы уходящего 2016 года

Все мы видим, как незаметно подкрадывается новый 2017 год, в котором нас будет ждать много чего нового, включая огромное количество новинок среди фильмов. Но мы все помним, те приятные события, которые подарил нам старый 2016 год, ведь в нем также было много чего веселого, интересного и увлекательного. Что касается фильмов, то этот год нас не обделил нас новинками, которые в свою очередь смогли набрать огромнейшую популярность. Так давайте же поговорим о тех фильмах, которые в этом году оказались самыми популярными и узнаем, какой же фильм окажется в этом списке лидером.

К числу самых популярных фильмов этого года, входит фильм под названием: "Первый мститель 3", который продолжил историю, начатую еще в первой части. Конечно, в этот раз у главных героев были совершенно другие неприятности, в частности у Тони Старка, который не раз оказывался на грани гибели. Но в этот раз нашим главным героям все-таки удалось собраться с силами и побороть своего соперника, который к слову был очень даже силен. Увлекательный сюжет и красочная съемка помогла фильму забраться на вершину популярности и тем самым оказаться в данном списке.

Но кроме предыдущего фильма был еще один шедевр, снятый на высочайшем уровне и принесший создателям немыслимые суммы денег. Фильм "И грянул шторм", оказался одним из лучших фильмов в жанре, катастроф, и это не удивительно. Ведь в сьемках фильма приняло огромное количество звездных актеров, которые смогли отыграть свои роли на все сто процентов. Кроме всего прочего, сам сюжет, касающийся сильнейшего шторма, который застал экипаж исподтишка, оказался более чем удачным. Именно поэтому он и заслужил все свои лестные комментарии и конечно же огромную популярность.

Что касается абсолютного лидера по популярности, то это место полностью заслужил фильм под названием: "Варкрафт". Снятый по мотивам всем известной игры, оказался сразу же на первых строчках топовых изданий. Сюжет оказался очень схож на саму игру, где собственно и противостояли сразу несколько рас. В фильме люди всячески пытались давать отпор оркам, которые в свою очередь были готовы отражать любые атаки. В процессе просмотра фильма, можно увидеть огромное количество завораживающих сцен сражений, на которые нельзя смотреть без восхищения.

Данная сборка фильмов представляет собой самые популярные произведения 2016 года, которые вы можете посмотреть здесь http://kinoserv.net/filmy-2016/. Нам же остается только надеяться, что в новом 2017 году, подобных фильмов будет не меньше.