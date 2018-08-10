Как ярко и эффектно завершить свадьбу

Такое торжественное мероприятие, как свадьба, обычно сопровождается шумными гуляньями, насыщенной программой и большим застольем. Чтобы придать празднику «изюминку», надо завершить его не менее красиво и зрелищно, чем начать, используя фейерверки и салюты на свадьбу.

Чтобы окончание торжественного вечера было красочным и запоминающимся, можно воспользоваться следующими идеями:

Запуск воздушных шаров

Несмотря на всю простоту действия, запуск в небо шаров станет хорошим завершением торжества и оставит гостям и молодоженам прекрасные впечатления. Перед запуском гости могут написать пожелания на шарах или на бумажных листочках, прикрепленных к ним лентой. Особенно ярко будут смотреться контрастные сочетания цветов. Например, белые шары у гостей и красные у молодоженов. Можно подобрать цвета, соответствующие тематике вечера. На ночном небе эффектно будут смотреться прозрачные шары со светодиодной подсветкой.

Также завершающим элементом вечера может стать большой шар-сюрприз. Для этого нужно взять один или несколько больших шаров, наполнить их конфетти, лепестками роз, маленькими шарами и подвесить в определенных местах банкетного зала. В какой-то момент шар лопается, и все его содержимое осыпается на жениха с невестой и гостей. В итоге, сюрприз обеспечен, а все присутствующие приятно удивлены.

Венки на воде

Если место и тематика свадьбы позволяет, то в конце мероприятия можно, загадывая желания, пустить по воде венки. В их плетении используют цветы или любые полевые травы. В центр венка помещают горящую свечу. Можно сделать, как несколько венков, так и один большой. Такая кульминация праздника создаст теплую и романтичную атмосферу.

Бенгальские огни

Они придадут любому торжеству яркости и особенного настроения. В качестве достоинств у них выделяют безопасность в применении на улице, в помещениях и приемлемую цену. С помощью бенгальских огней гости могут образовать вокруг молодоженов сверкающий круг в момент танца. Или сформировать искрящуюся дорогу во время проводов пары.

Фейерверк

Особенно зрелищно в завершении свадебного вечера будет смотреться фейерверк. Он подарит незабываемые эмоции и впечатления присутствующим. Существуют разные виды салюта:

- Наземные, которые располагаются на земле, – это пиротехнические фонтаны, надписи, структурные и вращающиеся фейерверки. Продолжительность действия составляет от 20-90 секунд, а высота достигает 10 метров.

- Парковые фейерверки. К ним относятся римские свечи, ракеты и батареи салютов. Обычно их высота не превышает 50 метров.

- Высотные фейерверки - самые крупные из всех, обладают эффектом присутствия. Масштаб этих салютов может быть около 300 метров в диаметре, в зависимости от калибра изделия. Раскрываясь, их сферы принимают различные образы в виде пионов, хризантем, сердец, водопадов, комет и т.д.

По возможности несколько видов фейерверка можно совмещать, создавая красочные композиции.

Огненное шоу

Фаер-шоу – это сказочное мероприятие, которое прекрасно подойдет для оригинального и фееричного окончания свадьбы. Профессиональные артисты в костюмах под ритмичную музыку исполнят свои номера, погружая присутствующих в особую атмосферу. Помимо эстетического удовольствия, зрители получат яркие воспоминания в виде фотографий на фоне трюков с горящими элементами. Сложность организации такого шоу заключается в высокой стоимости услуги и в поиске безопасного места для его проведения.