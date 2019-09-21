Украшаем новогоднюю елку

Главным атрибутом встречи Нового года считается елка. Настоящая лесная красавица приносит в дом кроме красоты еще и свежесть, неповторимый аромат хвои, смолы. Этот запах знаком с детства.

Украшение елки — отдельный праздник для всей семьи. Если следовать определенным правилам, то результат получится не просто красивым, но и стильным. Купить новогодние украшения оптом от производителя можно на https://www.galacentre.ru/ngod/.

Начинать украшение установленной елки рекомендуется с закрепления гирлянд. Вешать их нужно по спирали, начав с верхушки. Но гирлянды можно закрепить и по окружностям или вертикально. При выборе этого украшения следует обратить внимание на то, чтобы ближайшие лампочки находились на расстоянии не меньше 1,5 м от вилки, а при включении гирлянда не нагревалась. Иначе возможно возникновение пожара.

Затем елку мысленно разбивают на секции и для каждой подбирают свой цвет. Можно чередовать золотой, оранжевый, красный, белый, голубой, фиолетовый. Украшения в каждом блоке должны соответствовать по цвету. Нужно еще учесть любимые цвета (и их сочетания) хозяйки 2019 года. Прекрасные цветовые дуэты: белый с оранжевым, белый с голубым, золотой с красным.

Игрушки и другие украшения развешивают тремя основными способами (они зависят от крепления гирлянд). Можно размещать их на ветках по кругу, вертикально или по спирали.

Кроме обычных елочных игрушек для украшения новогоднего дерева рекомендуется использовать объекты, которые по поверьям принесут удачу в год Свиньи. Это могут быть съедобные украшения (конфеты, печенье, фрукты, орехи), игрушки, сделанные собственноручно (снежинки, бабочки, фигурки животных и т. п.), украшения из природных материалов (шишек, веточек, желудей, прутьев, деревянных прищепок). Обязательным украшением будет фигурка свинки. Желтую хрюшку можно связать, слепить из пластилина, глины или вырезать из плотного картона и раскрасить.

Вариант использования сочетания разных игрушек хорош для классики. Очень любят такой способ украшения дети. Но если есть желание, то можно украсить елку в каком-то определенном стиле. Например, нарядить ее игрушками и аксессуарами одного цвета.

При украшении новогодней елки следует учитывать определенные правила. Например, не нужно ставить большую пушистую елку в маленькой комнате. Для ее украшения используют крупные игрушки, особенно для нижних веток. А вот мелкими игрушками после заполняют пустые промежутки. На маленьком деревце крупные игрушки смотреться будут нелепо. Одинаковые игрушки не следует вешать рядом.

Завершается убранство новогодней красавицы закреплением бус, дождика, мишуры. Низ елки закрывают картонными коробочками-сугробами, прикрытыми ватным снегом или другим материалом, соответствующим общему декору. А для привлечения достатка рекомендуется положить под елку (у ствола) монетку.