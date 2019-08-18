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Оформление воздушными шарами

0
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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Простым и оригинальным способом создать праздничное настроение можно с помощью воздушных шаров.

Простым и оригинальным способом создать праздничное настроение можно с помощью воздушных шаров. Для этого нужно оформить их композициями праздничное место. Доставку воздушных шаров по Москве можно заказать в компании Шарикофф.рф. Быстрая доставка по приемлемым ценам.
Оформление воздушными шарами может быть стандартным: арки, гирлянды, букеты. Но вообще из воздушных шариков и можно сделать очень многое и вот некоторые идеи:
1. Можно создать в разных частях помещения стойки с вязанками (пучками) из шаров, на которых гости смогут оставлять пожелания. Они прекрасно освежат атмосферу, а идей для праздничной фотосессии только прибавится.

2. Радужная арка, ее можно как заказать, так и сделать самим, освоив несколько статей из Интернета.

3. Можно развесить по всей комнате шары вверх тормашками, прикрепив хвостики на скотч к потолку. Это будет очень необычно, а помещение превратится в сказочный лес из шаров.

4. Можно из обычных шаров сделать волшебные, светящиеся. Для этого, перед тем как его надуть, в него нужно поместить светящуюся палочку. Можно просто в большом количестве разбросать их по комнате, и тогда все гости окажутся в светящемся бассейне, тогда и свет не понадобится.

5. Для небольших празднований Дня рождения подойдет вариант с именем именинника, его возрастом, несколько цветов из шаров, это довольно демократичный вариант, но который все же обрадует всех.

6. Для более пышных празднеств можно запустить их в небо или засыпать ими гостей в самый неожиданный момент.
Оформление шарами в Новосибирске помогает решить даже проблему выбора украшения для дня рождения или свадьбы. С их помощью можно подчеркнуть достоинства помещения, а на остальное никто и внимания не обратит, они зададут тон всему празднику. Главное, расположить самые яркие и красивые элементы на уровне глаз гостей, и сделать его в целом гармоничным, чтобы не только одна часть помещения была украшена. Шары отличный предмет для оформления, так как идеально сочетается с разными материалами и фактурами (ткань, пластик, цветы), поэтому экспериментируйте!


Чтобы устроить день рождения, не обязательно вызывать специалистов, можно использовать небольшие разовые баллончики с гелием. В наше время можно приобрести специальные наборы для создания гирлянд, арок и фигурок в домашних условиях. С помощью шаров любую комнату можно изменить до неузнаваемости, декор сделать запоминающимся, а праздник волшебным.

Минимум затрат! Максимум энергии! Красивое украшение разных цветов, форм и размеров!

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