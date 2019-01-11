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Как правильно организовать свадьбу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Если молодые люди хотят, чтобы их свадьба прошла на высшем уровне, им придется потратить массу сил и времени

Если молодые люди хотят, чтобы их свадьба прошла на высшем уровне, им придется потратить массу сил и времени на ее организацию.
Определяясь с подходящей датой, жениху и невесте нужно подобрать тот день, в который смогут прийти все гости. Затем им стоит обсудить концепцию свадьбы, ведь она может быть разной. В наше время многие люди проводят торжество в народном стиле, классическом и даже в спортивном. Далее нужно подобрать 2-3 главных «корпоративных» цвета, в которых будут выдержаны даже малейшие детали торжества.
Если жених и невеста решили повенчаться, они должны убедиться в том, чтобы в нужный им день не было поста и большого праздника. Далее молодоженам надо заняться выбором места проведения свадьбы. Подбирая подходящий ресторан для свадьбы или кафе, виновникам торжества стоит учесть не только время года, но и транспортную развязку. Также они должны будут внимательно осмотреть всю территорию, ознакомиться с часами работы заведения и планировкой залов. Неплохо было бы заранее убедиться в том, что в день свадьбы в заведении не будет чужих людей, которые могут помешать проведению торжества. Также молодым надо уточнить, имеет ли ресторан свою звуковую аппаратуру.
Определившись с подходящим заведением, жениху и невесте нужно убедиться в том, что их гости смогут поставить свои автомобили на удобной парковке, расположенной рядом с рестораном.
Если молодожены мечтают о выездной церемонии, тогда им придется заранее уточнить, есть ли в выбранном ими ресторане своя арка, которой можно воспользоваться, ведь сейчас многие заведения могут предоставить ее по символической цене.
Составляя список гостей, молодоженам лучше заранее обзвонить всех. Так они убедятся в том, что их родственники и друзья смогут присутствовать на торжестве.
Если в списке приглашенных есть люди, у которых нет своего автомобиля, тогда жених и невеста должны позаботиться о том, чтобы они смогли комфортно добраться в нужное место. Для этого им стоит арендовать микроавтобус или какой-то другой транспорт, который встретит их и доставит в ресторан. Далее молодым надо будет заняться выбором хорошего ведущего, потому что именно от этого человека зависит настроение гостей и виновников торжества.
Тем, кто мечтает об индивидуальном сценарии, стоит пригласить профессионального ведущего. Он способен сделать торжество более веселым и стильным.
Выбирая тамаду, молодожены должны ознакомиться с видеозаписями его работ и с рекомендациями предыдущих клиентов. Убедившись в том, что выбор сделан правильно, жениху и невесте нужно обязательно встретиться с ним и обсудить все нюансы мероприятия.

Составлением сценария свадьбы должен заниматься ведущий, так как это входит в стоимость его услуг. Профессионал своего дела сможет предложить молодоженам различные варианты праздничной программы.
Выбирая видео-оператора, стоит заранее ознакомиться со всеми его работами. Если молодожены хотят запечатлеть как можно больше важных моментов, тогда им нужно заказать двухкамерную съемку.

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