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Что подарить на день рождения?

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
Нужно подойти к выбору подарка со всей серьезностью

Нужно подойти к выбору подарка на день рождения со всей серьезностью, цель подарка доставить радость имениннику в его праздничный день. Нужно покупать подарок не в последний день перед визитом именинника, а подбирать подарок тщательно, наврят ли у вас получится у именинника узнать, что он хочет получить на день рождение. Поэтому лучше поинтересоваться у его членов семьи на тему что бы он хотел получить на день рождение, или, о чем он мечтает.
Посещая праздничные мероприятия, в данном случае день рождение, есть несколько особенностей и моральных правил. Нельзя дарить то, что вам самому не нравится или, что вы не приняли бы в качестве подарка. В случае если вас пригласила девушка день рождения, нужно обязательно подарить ей цветы. А в случае с мужчинами все по другому, не всегда красиво дарить цветы, только если вы дарите их своему боссу или начальнику на день рождения
Если вы приглашены на торжество к женщине, конечно же, без цветов не обойтись. Мужчинам обыкновенно цветы не преподносят, исключение – пожилой мужчина или ваш начальник. Некоторые думают что картина – это самый хороший подарок, но они ошибаются, потому что картинку выбирают на собственный вкус и нравы. И если вы подарите такой подарок, то имениннику придется принять его только чтобы не обидеть, и повесить ее дома. Так же не следует дарить «антикварные» изделия – то есть антиквариат. Ни когда не дарите, то, что у вас валяется без надобности дома. Если этот предмет не пригодился вам, то возможно и имениннику он не пригодится, а зачем дарить хлам для дома.
Неприлично дарить вещи, ассоциирующие с болезнью, как например гель от грибка на ногах, или шампунь «от перхоти», ну или крем от морщин. Таким подарком вы сможете поставить именинника в неловкое положение, возможно, оскорбить или обидеть его.
Одним из самых лучших подарков на день рождение, и зачастую он как спасательный круг, когда до дня рождения остались сутки – это фотоальбом. Фотоальбом лучше всего дарить, написав какой-нибудь поздравительный текст на коробке. Сейчас очень большой выбор фотоальбомов, можно выбрать очень интересный и красивый альбом и преподнести его в качестве подарка.
Категорически запрещается дарить то, что когда то подарили вам. Это выглядит как неуважение к имениннику.
Нужно уметь преподнести подарок, это самая важная часть, так как любой подарок может принести радость, если его правильно преподнести. Подарок нужно обязательно обернуть в упаковку, так же украсить ленточками и бантом, хотя это на ваш вкус, это не всегда было самым важным в преподнесении подарка. Нужно уничтожить ценник и добавить к подарку открытку. В то время когда вы дарите подарок, нужно сказать несколько теплых и нежных слов имениннику, пожелать счастья, здоровья, любви…
Пусть ваши подарки будут желанными и принесут радость и смех в самый праздничный день человека!
Теперь подведем итоги по выбору подарка:
- Подарок должен быть полезным

- Подарок должен быть уместен

- Подарок должен быть тщательно подобран

- Самое главное – подарок должен обрадовать именинника
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