Без права на ошибку. Подарок боссу.

Секреты удачного подарка: точный психологический портрет

Какова самая распространенная причина, по которой люди ошибаются с презентом? Дарители на самом деле не знают того, кого собираются одарить. Вы хотели бы сделать удачный подарок на день рождения или какой-либо другой праздник? Тогда вам в первую очередь нужно задаться вопросом – каков он, тот человек, который принимает решения, наказывает и поощряет?

Он консерватор, предпочитающий не выходить за рамки привычного и освоенного, или он настроен активно осваивать новое? Как у него с юмором? Он интеллектуал или технарь – практик? Какова его система ценностей и какое место в ней занимает работа?

Ответы на эти вопросы сразу исключат много ненужных, бесполезных и даже раздражающих подношений. Сразу отметим, что большой «подарочный» бюджет – это не панацея: дорогие подарки руководителю не всегда бывают удачными. Чем лучше вы знаете свое руководство, тем выше шансы «попасть в десятку» с презентом.

Собираем оперативные данные: факты и ничего кроме фактов

Второе правило в выборе удачного презента - актуальная информация о вашем руководителе. Тут потребуется блиц опрос всего коллектива. Какое его настоящее хобби? Как он относится к моде, спорту, искусству, курению, элитному алкоголю? Как предпочитает проводить свободное время? Он сторонник европейского подхода в вопросах дарения и ожидает символический презент? Или напротив, уверен, что дорогие подарки руководителю являются проявлением уважения коллектива?

Этап третий: выбираем главного по покупкам

После того, как ваша копилка информации наполнится нужными фактами, останется сделать выбор. К этому моменту из огромного количества вариантов у вас наверняка уже наметятся два-три наиболее подходящих презента. Не торопитесь: чтобы подарки руководителю мужчине на день рождения были достойными, нужно выполнить третье правило – выбрать того, кто умеет делать удачные покупки.

Этот этап не менее важен, чем все остальные. Высокая цена далеко не всегда выступает гарантией качества: VIP подарки руководителю должен выбирать человек, у которого нюх на подделки. Преимуществами тут будут дотошность и хороший вкус.

А где примеры?



Универсальный подарок, как ни странно – экстраординарный подарок. Подарите то, что приведет вашего начальника в ступор и одновременно в изумление. Вот например, в последнее время, в корпоративных средах люди активно друг другу дарили сеансы сенсорной депривации. Это когда ваш начальник ложится обнаженным в закрытую камеру, где растворена тонна соли, с температурой его тела. Из-за этого и из-за невесомости, он перестает чувствовать свое тело, время, пространство и отрубается. Необычно? Но запоминается ведь как надолго.

Но! Мы не хотим сбивать вас с толку. Часто те, кто их выбирает, идут по простому пути - начинают «примерять» к конкретному человеку те или иные варианты презентов.

Не стоит ставить телегу впереди лошади. Ориентируйтесь на самого виновника торжества, и тогда подарок непременно будет удачным.

Материал из https://www.floasis.ru/