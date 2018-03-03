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» » » База шоуменов Санкт-Петербурга

База шоуменов Санкт-Петербурга

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Время, когда артисты для мероприятия выбирались по отзывам знакомых или с помощью посредника давно прошли. В онлайн каталоге собрана актуальная информация по

Организация торжественного мероприятия – процесс, требующий усилий. Если планируется крупное торжество: бракосочетание, юбилей с большим количество гостей, корпоратив в компании, то оптимальное решение – обращение в специализированные event-агентства, которые смогут подобрать нужных артистов для мероприятия, найти фотографов, организовать программу и провести все так, чтобы оно осталось в памяти ярким и захватывающим событием.

Каталог шоуменов

База данных содержит портфолио артистов по разным жанрам:

  1. Квер-группы.
  2. Шоу балеты.
  3. Свадебные ведущие.
  4. Фотографы.
  5. Ивент-агентства.
  6. Оригинальные жанры.
  7. Музыкальное сопровождение.

Поиск исполнителей для торжественного мероприятия или корпоратива с помощью каталога становится простым и доступным, ведь ресурс содержит все данные, необходимые для объективного выбора кандидата.

Чем полезен ресурс для посетителей

  1. Открытая информация с данными более чем 10 000 исполнителей из разных жанров.
  2. Возможность прямого диалога с артистами.
  3. Рейтинговая система, ТОП и отзывы реальных заказчиков.
  4. Постоянные обновления и добавление новых шоуменов для мероприятий.
  5. Отсутствие оплаты за использование каталога.

Преимущества для выступающих категорий

  1. Эффективная презентация услуг бесплатно.
  2. Возможность создавать портфолио.
  3. Мощный канал личного продвижения.
  4. Прекрасный способ обратить на себя внимание.
  5. Возможность раскрутиться для новичков.
  6. Поиск коллег и партнеров для выступлений.

Каталог Artist.ru в Санкт-Петербурге, как и в других городах, в полной мере обеспечивает возможность эффективной коммуникации между заказчиком и исполнителем. Если вы хотите найти новых клиентов, стать узнаваемым и востребованным, то создав свою личную страницу на портале, вы сможете добиться этого в кратчайшие сроки.
Для тех, кто находится в поиске коллективов на мероприятие, база дает широкие возможности для выбора. Фильтр и навигация по сайту позволяют подобрать варианты, которые будут в полной мере соответствовать запросу:

  • выбор по жанрам;
  • поиск по городу;
  • фильтр по рейтингу;
  • изучение отзывов.

Кроме того, возможности сайта Artist.ru позволяют не только выкладывать портфолио и контактные данные, но и создать календарь мероприятий. Таким образом, и заказчик, и исполнитель всегда заранее могут определить будет ли свободен коллектив в конкретный день и время. «Артист.ру» – это эффективный инструмент взаимодействия между заказчиком услуги и исполнителем
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