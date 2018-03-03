База шоуменов Санкт-Петербурга

Организация торжественного мероприятия – процесс, требующий усилий. Если планируется крупное торжество: бракосочетание, юбилей с большим количество гостей, корпоратив в компании, то оптимальное решение – обращение в специализированные event-агентства, которые смогут подобрать нужных артистов для мероприятия, найти фотографов, организовать программу и провести все так, чтобы оно осталось в памяти ярким и захватывающим событием.
Каталог шоуменов
База данных содержит портфолио артистов по разным жанрам:
- Квер-группы.
- Шоу балеты.
- Свадебные ведущие.
- Фотографы.
- Ивент-агентства.
- Оригинальные жанры.
- Музыкальное сопровождение.
Поиск исполнителей для торжественного мероприятия или корпоратива с помощью каталога становится простым и доступным, ведь ресурс содержит все данные, необходимые для объективного выбора кандидата.
Чем полезен ресурс для посетителей
- Открытая информация с данными более чем 10 000 исполнителей из разных жанров.
- Возможность прямого диалога с артистами.
- Рейтинговая система, ТОП и отзывы реальных заказчиков.
- Постоянные обновления и добавление новых шоуменов для мероприятий.
- Отсутствие оплаты за использование каталога.
Преимущества для выступающих категорий
- Эффективная презентация услуг бесплатно.
- Возможность создавать портфолио.
- Мощный канал личного продвижения.
- Прекрасный способ обратить на себя внимание.
- Возможность раскрутиться для новичков.
- Поиск коллег и партнеров для выступлений.
Каталог Artist.ru в Санкт-Петербурге, как и в других городах, в полной мере обеспечивает возможность эффективной коммуникации между заказчиком и исполнителем. Если вы хотите найти новых клиентов, стать узнаваемым и востребованным, то создав свою личную страницу на портале, вы сможете добиться этого в кратчайшие сроки.
Для тех, кто находится в поиске коллективов на мероприятие, база дает широкие возможности для выбора. Фильтр и навигация по сайту позволяют подобрать варианты, которые будут в полной мере соответствовать запросу:
- выбор по жанрам;
- поиск по городу;
- фильтр по рейтингу;
- изучение отзывов.
Кроме того, возможности сайта Artist.ru позволяют не только выкладывать портфолио и контактные данные, но и создать календарь мероприятий. Таким образом, и заказчик, и исполнитель всегда заранее могут определить будет ли свободен коллектив в конкретный день и время. «Артист.ру» – это эффективный инструмент взаимодействия между заказчиком услуги и исполнителем