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Идеальные корпоративные презенты с печатью логотипа – какие они?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
toomanygifts.ru
Корпоративные подарки с логотипом – неотъемлемый атрибут успешного бизнеса. Какие технологии используются для нанесения печати на кружку.

Прибыльный бизнес требует определенных вложений в поддержание принципов корпоративной этики. И одними из самых эффективных ее инструментов остаются сувениры и презенты с логотипами. На регулярной основе они должны преподноситься не только клиентам и партнерам, но и сотрудникам предприятия.

Что можно использовать в качестве корпоративных презентов

Кому бы ни предназначались бизнес-подарки с логотипом, они должны приносить адресатам практическую пользу. Спектр возможных презентов очень широк: календари, канцелярские наборы, зонты, брелоки и т. д. Но среди всего этого многообразия выгодно выделяются кружки. Эти изделия являются предметами ежедневного использования, они не имеют половой или возрастной принадлежности. Кружки с логотипом в качестве корпоративного презента подходят всем – от рядовых сотрудников до важных партнеров. Единственное важное требование – и сама посуда, и печать на них должны быть качественными.

На сайте https://toomanygifts.ru/catalog/posuda-krujki/ описаны технологии, с помощью которых производится печать на кружках. Среди них:

  • тампопечать;
  • деколирование;
  • гравировка.

Эти три технологии позволяют получать качественные, четкие изображения, сохраняющие свою яркость на протяжении длительного времени.

Специфика нанесения печати на различные виды кружек

Технологию нанесения логотипа на презенты можно выбирать с учетом того, для кого они предназначены. Тампопечать – эффективный метод, позволяющий наносить изображения на пластиковые и керамические чашки. Основное преимущество метода – доступная стоимость. Поэтому в преддверии праздника выгодным будет заказ большой партии кружек, логотип на которые нанесен посредством именно темпопечати. Технология предусматривает предварительную подготовку клише для печати, что требует времени. По этой причине корпоративные презенты следует заказывать заранее.

Метод деколирования может быть применен для брендирования чашек из стекла, фарфора, керамики и фаянса. Преимущество технологии заключается в рекордной долговечности получаемых изображений. Логотип с чашки исчезает только в одном случае: когда она разбивается!

Лазерная гравировка – один из самых дорогих методов печати логотипов. Он идеально подходит для создания премиальных презентов для партнеров – металлических чашек с оригинальной надписью или изображением. Высокая цена изделий полностью оправдана за счет их оригинального и статусного дизайна.
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