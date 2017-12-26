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Поиск ведущих и артистов на праздники

0
47
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Нужны ведущие, кавер-группы и артисты на праздник? Расскажем, как найти их самостоятельно или подобрать event-агентство для заказа торжества «под

Без шоу-программы праздник превращается в унылое застолье. Услуги event-агентства стоят денег, а полагаться на рекомендации знакомых слишком опасно – идеально подошедший к их мероприятию артист может не соответствовать тематике и вкусам приглашенных гостей.

Экономьте деньги на услугах посредников и выбирайте шоуменов самостоятельно, получая максимум информации об услугах и ценах, анализируя отзывы и сравнивая предложения. Используйте возможности портала Artist.ru и получайте доступ к каталогу с более чем 14 800 исполнителями.

Ведущие, кавер-группы, иллюзионисты, танцоры и другие артисты на праздник ждут вашего звонка. На эффектную шоу-программу не нужно тратить миллионы – реально подобрать оптимальные предложения при любом бюджете организации. Не хотите тратить время на организацию? Подберите лучшее event-агентство и закажите подготовку события «под ключ».

Как выбрать артиста с помощью портала?

Ресурс обладает удобной системой навигации: предложения исполнителей структурированы по разделам и характеристикам. Воспользуйтесь формой поиска или просмотрите варианты по жанрам, типам мероприятия и площадкам выступления. Как сэкономить время на поиске:

  1. Указывайте специализацию (ведущие, танцоры, музыканты).
  2. Используйте тематические разделы для подбора артистов на праздник по критериям.
  3. Обращайте внимание на объявления «В центре внимания».

Поиск доступен без регистрации, но после ее прохождения и авторизации вы сможете использовать дополнительные возможности веб-ресурса. В базе Artist.ru кавер-группы, ведущие, танцоры, музыканты, иллюзионисты, операторы, фотографы. Здесь же можно подобрать агентство – это поможет сэкономить время, и передать организацию мероприятия специалистам.

Ключевые преимущества сервиса

Прежде всего, огромная база актуальных предложений. Портал активно сотрудничает с шоуменами и представителями разных культурных жанров, с администрацией площадок для проведения торжеств и со специализированными агентствами. Другие важные преимущества:

  • Удобная навигация.
  • Поиск без регистрации.
  • Огромная база.
  • Бесплатный функционал.

Это идеальное решение для самостоятельной организации торжества или выбора надежного event-агентства. Получите максимум информации о каждом специалисте в его профиле, посмотрите фотографии и отзывы заказчиков услуг. Свяжитесь с исполнителем по указанным контактам, чтобы пригласить его или уточнить нюансы.
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