Поиск ведущих и артистов на праздники

Без шоу-программы праздник превращается в унылое застолье. Услуги event-агентства стоят денег, а полагаться на рекомендации знакомых слишком опасно – идеально подошедший к их мероприятию артист может не соответствовать тематике и вкусам приглашенных гостей.

Экономьте деньги на услугах посредников и выбирайте шоуменов самостоятельно, получая максимум информации об услугах и ценах, анализируя отзывы и сравнивая предложения. Используйте возможности портала Artist.ru и получайте доступ к каталогу с более чем 14 800 исполнителями.

Ведущие, кавер-группы, иллюзионисты, танцоры и другие артисты на праздник ждут вашего звонка. На эффектную шоу-программу не нужно тратить миллионы – реально подобрать оптимальные предложения при любом бюджете организации. Не хотите тратить время на организацию? Подберите лучшее event-агентство и закажите подготовку события «под ключ».

Как выбрать артиста с помощью портала?

Ресурс обладает удобной системой навигации: предложения исполнителей структурированы по разделам и характеристикам. Воспользуйтесь формой поиска или просмотрите варианты по жанрам, типам мероприятия и площадкам выступления. Как сэкономить время на поиске:

Указывайте специализацию (ведущие, танцоры, музыканты). Используйте тематические разделы для подбора артистов на праздник по критериям. Обращайте внимание на объявления «В центре внимания».

Поиск доступен без регистрации, но после ее прохождения и авторизации вы сможете использовать дополнительные возможности веб-ресурса. В базе Artist.ru кавер-группы, ведущие, танцоры, музыканты, иллюзионисты, операторы, фотографы. Здесь же можно подобрать агентство – это поможет сэкономить время, и передать организацию мероприятия специалистам.

Ключевые преимущества сервиса

Прежде всего, огромная база актуальных предложений. Портал активно сотрудничает с шоуменами и представителями разных культурных жанров, с администрацией площадок для проведения торжеств и со специализированными агентствами. Другие важные преимущества:

Удобная навигация.

Поиск без регистрации.

Огромная база.

Бесплатный функционал.

Это идеальное решение для самостоятельной организации торжества или выбора надежного event-агентства. Получите максимум информации о каждом специалисте в его профиле, посмотрите фотографии и отзывы заказчиков услуг. Свяжитесь с исполнителем по указанным контактам, чтобы пригласить его или уточнить нюансы.