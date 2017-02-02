Какого свадебного фотографа выбрать

В наших реалиях стало доброй традицией получать шикарный фотоальбом после свадьбы. Но порой некоторые заказчики свадебных мероприятий совершают ошибку, заказывая услуги любителя-фотографа из числа друзей или родственников. Часто такая «экономия» приводит к плачевным результатам – фотографии получаются смазанными, в них явственно ощущается недостаток естественных цветов, а уровень контраста предельно низким. Все это, разумеется, достигается использованием любительской фототехники. Учитывая, что у нас по-прежнему не модно проводить генеральные репетиции свадеб, лучше сразу обращаться к услугам профессиональных фотографов, которые встречаются как репортажными, так и студийными. Какие из них считаются лучшими, смотрите здесь.

Если свадьба играется в летнее время, логичным выбором окажется заказать услуги у репортажного свадебного фотографа, который сможет работать с раннего утра до позднего вечера, заканчиваемого в банкетном зале.

Такой фотограф обязательно возьмет с собой несколько объективов, благодаря которым он сможет с легкостью получить высококачественный портретный или групповой снимок. В солнечную погоду опытный мастер обязательно использует солнечную бленду, тогда как внутри помещений – мощную вспышку, гарантирующую предельно высокую контрастность! Такой снимок можно смело устанавливать в рамку. И он займет самое торжественное место в семье.

Но ситуация меняется, если свадьба играется при отрицательных температурах. В последнем случае разумно обращаться за услугами профессионального студийного фотографа, у которого часто на балансе имеется собственная студия. Часто она оснащена по последнему слову фототехники – в ней имеется искусственное освещение, эффективные рассеиватели света (чаще всего, это зонтики) и готовые антуражи, благодаря которым можно сняться в студийных условиях на фоне красивой природы!

Студийный фотограф, благодаря большому опыту и качественной фототехники, твердо гарантирует самое высокое качество снимка, без использования экспонометров. Именно поэтому к ним часто обращаются молодые, желающие получить качественный портретный снимок. Самыми простыми считаются цветные фотографии, тогда как самыми сложными остаются черно-белые снимки, позволяющие полнее раскрыть характер человека. Но если мастер обладает достаточной квалификацией (достаточно рассмотреть его портфолио), то можно смело гарантировать, что такой снимок, снятый на цифровую или аналоговую аппаратуру, твердо займет свое почетное место среди фотографий предков.