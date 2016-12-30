Удивляем и радуем партнеров, клиентов и сотрудников новогодними подарками с компанией TooManyGifts

Период новогодних и рождественских праздников – время подарков: корпоративных, имиджевых, личных. Это возможность для компаний проявиться с выигрышной стороны перед сотрудниками, партнерами – давними и потенциальными, клиентами – уже привлеченными и интересными для фирмы. А удобней, эффективней и выгодней сделать это с помощью типографии «Растр» и ее проекта подарочных и сувенирных решений TooManyGifts.
Характеристики идеального подарка
Правильный презент выделит фирму, создаст ауру новогоднего настроения, заинтересует и восхитит одариваемого, даст почувствовать особое к нему отношение и персональное участие. Все это – мощные мотивационные, имиджевые, маркетинговые преимущества и возможности.
Рекомендуется, чтобы новогодний подарок был:
- символичным (новогодняя тематика в духе 2017 года);
- оригинальным и запоминающимся;
- достаточно полезным и практичным;
- таким, что будет использоваться с удовольствием и постоянно, находиться «под рукой и глазами» весь год;
- презентабельным;
- качественным во всех деталях;
- с имиджевым элементом (где это уместно и желательно).
Что предлагается TooManyGifts
Делать такие эффектные, символичные, запоминающиеся новогодние подарки с TooManyGifts легко, увлекательно, приятно и выгодно. Компания предлагает:
- Обширную палитру качественной подарочной и сувенирной продукций.
Это игрушки с символом 2017 года и тематические наборы, посуда и деловые аксессуары, «теплые» подарки (пледы, манжеты на кружки, варежки и пр.) и товары для дома, электроника и т.д. Всего более двадцати категорий с сотнями позиций, подходящих в качестве идеальных корпоративных или личных подарков. Среди них есть бюджетные, символичные, «озорные», элитные и прочие варианты, которыми легко восхитить партнера, клиента, сотрудника или друга.
- Детальное качество изделий из каталога TooManyGifts.
Все предложения в каталоге – это продукция проверенных партнеров (изготовители и компании-реселлеры из Европы, Азии, России с безупречной репутацией). Брендирование, упаковку и ряд сувениров фирмы производит самостоятельно на базе собственных высокотехнологичных мощностей, что гарантирует качество, оперативность исполнения, доступные цены.
- Нанесение изображений, надписей, символики.
Это возможность сделать любой подарок восхитительным и интересным, новогодним и символичным, индивидуальным и оригинальным. Компанией предлагаются уже традиционные (шелкография, гравировка) и инновационные (шелкотрансфер, сублимация) технологии для выполнения любых заказов.
- Широкий спектр сопутствующих услуг (доставка, разработка дизайна, подбор презента и т.д.).
Есть и предложений «новогодний подарок под ключ».