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» » » Удивляем и радуем партнеров, клиентов и сотрудников новогодними подарками с компанией TooManyGifts

Удивляем и радуем партнеров, клиентов и сотрудников новогодними подарками с компанией TooManyGifts

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Чем удивить партнера, клиента и сотрудника на Новый год, ведь это благоприятное время для подарочных искренних жестов? Игрушкой с символом 2017 года, офисным

Период новогодних и рождественских праздников – время подарков: корпоративных, имиджевых, личных. Это возможность для компаний проявиться с выигрышной стороны перед сотрудниками, партнерами – давними и потенциальными, клиентами – уже привлеченными и интересными для фирмы. А удобней, эффективней и выгодней сделать это с помощью типографии «Растр» и ее проекта подарочных и сувенирных решений TooManyGifts.

Характеристики идеального подарка

Правильный презент выделит фирму, создаст ауру новогоднего настроения, заинтересует и восхитит одариваемого, даст почувствовать особое к нему отношение и персональное участие. Все это – мощные мотивационные, имиджевые, маркетинговые преимущества и возможности.

Рекомендуется, чтобы новогодний подарок был:

  • символичным (новогодняя тематика в духе 2017 года);
  • оригинальным и запоминающимся;
  • достаточно полезным и практичным;
  • таким, что будет использоваться с удовольствием и постоянно, находиться «под рукой и глазами» весь год;
  • презентабельным;
  • качественным во всех деталях;
  • с имиджевым элементом (где это уместно и желательно).

Что предлагается TooManyGifts

Делать такие эффектные, символичные, запоминающиеся новогодние подарки с TooManyGifts легко, увлекательно, приятно и выгодно. Компания предлагает:

  • Обширную палитру качественной подарочной и сувенирной продукций.

Это игрушки с символом 2017 года и тематические наборы, посуда и деловые аксессуары, «теплые» подарки (пледы, манжеты на кружки, варежки и пр.) и товары для дома, электроника и т.д. Всего более двадцати категорий с сотнями позиций, подходящих в качестве идеальных корпоративных или личных подарков. Среди них есть бюджетные, символичные, «озорные», элитные и прочие варианты, которыми легко восхитить партнера, клиента, сотрудника или друга.

  • Детальное качество изделий из каталога TooManyGifts.

Все предложения в каталоге – это продукция проверенных партнеров (изготовители и компании-реселлеры из Европы, Азии, России с безупречной репутацией). Брендирование, упаковку и ряд сувениров фирмы производит самостоятельно на базе собственных высокотехнологичных мощностей, что гарантирует качество, оперативность исполнения, доступные цены.

  • Нанесение изображений, надписей, символики.

Это возможность сделать любой подарок восхитительным и интересным, новогодним и символичным, индивидуальным и оригинальным. Компанией предлагаются уже традиционные (шелкография, гравировка) и инновационные (шелкотрансфер, сублимация) технологии для выполнения любых заказов.

  • Широкий спектр сопутствующих услуг (доставка, разработка дизайна, подбор презента и т.д.).

Есть и предложений «новогодний подарок под ключ».
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