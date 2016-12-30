Удивляем и радуем партнеров, клиентов и сотрудников новогодними подарками с компанией TooManyGifts

Период новогодних и рождественских праздников – время подарков: корпоративных, имиджевых, личных. Это возможность для компаний проявиться с выигрышной стороны перед сотрудниками, партнерами – давними и потенциальными, клиентами – уже привлеченными и интересными для фирмы. А удобней, эффективней и выгодней сделать это с помощью типографии «Растр» и ее проекта подарочных и сувенирных решений TooManyGifts.

Характеристики идеального подарка

Правильный презент выделит фирму, создаст ауру новогоднего настроения, заинтересует и восхитит одариваемого, даст почувствовать особое к нему отношение и персональное участие. Все это – мощные мотивационные, имиджевые, маркетинговые преимущества и возможности.

Рекомендуется, чтобы новогодний подарок был:

символичным (новогодняя тематика в духе 2017 года);

оригинальным и запоминающимся;

достаточно полезным и практичным;

таким, что будет использоваться с удовольствием и постоянно, находиться «под рукой и глазами» весь год;

презентабельным;

качественным во всех деталях;

с имиджевым элементом (где это уместно и желательно).

Что предлагается TooManyGifts

Делать такие эффектные, символичные, запоминающиеся новогодние подарки с TooManyGifts легко, увлекательно, приятно и выгодно. Компания предлагает:

Обширную палитру качественной подарочной и сувенирной продукций.

Это игрушки с символом 2017 года и тематические наборы, посуда и деловые аксессуары, «теплые» подарки (пледы, манжеты на кружки, варежки и пр.) и товары для дома, электроника и т.д. Всего более двадцати категорий с сотнями позиций, подходящих в качестве идеальных корпоративных или личных подарков. Среди них есть бюджетные, символичные, «озорные», элитные и прочие варианты, которыми легко восхитить партнера, клиента, сотрудника или друга.

Детальное качество изделий из каталога TooManyGifts.

Все предложения в каталоге – это продукция проверенных партнеров (изготовители и компании-реселлеры из Европы, Азии, России с безупречной репутацией). Брендирование, упаковку и ряд сувениров фирмы производит самостоятельно на базе собственных высокотехнологичных мощностей, что гарантирует качество, оперативность исполнения, доступные цены.

Нанесение изображений, надписей, символики.

Это возможность сделать любой подарок восхитительным и интересным, новогодним и символичным, индивидуальным и оригинальным. Компанией предлагаются уже традиционные (шелкография, гравировка) и инновационные (шелкотрансфер, сублимация) технологии для выполнения любых заказов.

Широкий спектр сопутствующих услуг (доставка, разработка дизайна, подбор презента и т.д.).

Есть и предложений «новогодний подарок под ключ».