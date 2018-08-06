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Какие бывают GPS навигаторы

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
GPS навигатор – прибор, позволяющий определить точное местоположение объекта посредством ГСП (Глобальной Системы Позиционирования).

GPS навигатор – прибор, позволяющий определить точное местоположение объекта посредством ГСП (Глобальной Системы Позиционирования). Данная система состоит из групп спутников, сигналы от которых и расшифровывает навигационное устройство, выдавая результат в виде координат местоположения объекта.
Обязательным условием корректного функционирования GPS устройства является наличие нескольких спутников, находящихся в зоне видимости устройства. Улавливанию спутниковых сигналов могут препятствовать высотные здания, особенности рельефа или неблагоприятные погодные явления.
Виды GPS навигаторов
В зависимости от назначения различают несколько основных групп:
1. Пешеходные. Компактные, легкие устройства с эргономичным корпусом, оснащенные маленьким дисплеем и обладающие минимальным набором функций, необходимых для определения места нахождения. Чаще всего такие устройства исполняются в формате планшета, могут быть выполнены в виде наручных часов и т.д.
2. Автомобильные GPS навигаторы. Для удобства эксплуатации прибора непосредственно во время управления автомобилем, он оснащается достаточно большим, удобно читаемым дисплеем. Устройства для использования в транспортном средстве делятся, в свою очередь на два вида:

  • Съемное устройство. Выполняются в форме планшета, который фиксируется в салоне посредством подставки на панели или стекле авто. Питается такой прибор от прикуривателя, кроме того, он может некоторое время функционировать функционально, ввиду оснащения аккумулятором. Свое название он получил вследствие возможности легкого его снятия и выноса из автомобиля.
  • Инсталлируемые навигаторы – устройство, выполненное в виде магнитолы, оснащенной функцией навигации. Прибор данного типа монтируется на центральной консоли и получает энергию от бортовой сети.

3. Универсального типа. Съемные приборы, размеры которых достаточно удобны для использования в автомобиле, но не столь громоздки, чтобы создавать неудобства при использовании пешеходом.
4. Специального назначения. В зависимости от условий эксплуатации приборы наделены определенными функциями:

  • навигаторы для использования на речных или морских судах оснащены водонепроницаемым корпусом и обладают дополнительными функциями (эхолот и др.);
  • вело-, мото-навигаторы оснащаются специальным креплением для руля и т.д.

5. GPS-приемники. Устройства, способные определять координаты, но требующие для их вывода наличия дисплея и специального ПО.
На что обратить внимание, покупая навигатор
Самыми важными техническими характеристиками, которыми следует руководствоваться при покупке, являются:

  • Диагональ дисплея. Для удобного пользования в автомобиле диагональ должна составлять не менее 5 дюймов.
  • Доступность интерфейса для понятия пользователями без специальной подготовки. Современные модели функционируют преимущественно в автоматическом режиме, что значительно облегчает их эксплуатацию.
  • Наличие необходимого пакета карт.

Компания «СпецТехКонсалтинг» предлагает широкий выбор современных навигационных устройств от проверенных производителей. Здесь можно выбрать качественный и удобный в эксплуатации GPS навигатор по выгодной стоимости и заказать его доставку в любой регион России.
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