Тарифы Yota для Санкт-Петербурга

Действующие тарифы мобильного оператора Yota для Санкт-Петербурга и близлежащих населенных пунктов Ленинградской области позволяют клиентам активно пользоваться смартфонами, планшетами, ноутбуками и персональными компьютерами на территории обслуживаемой зоны покрытия. Сейчас тарифы йота спб идеально подходят для клиентов, нацеленных на сравнительно дешевые услуги при неизменно высоком качестве обслуживания. Компания продолжает развиваться, расширяя свое покрытия и модифицируя оборудование.

Для подключения компьютера или маршрутизатора Yota предоставляет отдельные тарифные планы. Клиент может настроить оптимальную скорость передачи данных, ориентируясь на личные потребности, параметры модема и предложенные расценки. Тариф заказывается на год, месяц, день или два часа. Стоимость составляет от 50 до 9000 рублей. В случае с максимальным тарифным планом скорость не ограничена. Безлимитный трафик на остальных пакетах услуг составляет 5 и 10 Мбит/с. Срочный безлимитный доступ в рамках тарифов на 2 и 24 часа позволит воспользоваться максимальной скоростью, однако если услуга требуется на постоянной основе, выгоднее заказать пакет безлимитного интернета на месяц или год. В этом случае экономия будет внушительной.

Доступные тарифы Yota в Санкт-Петербурге для смартфонов позволят подобрать подходящие опции в зависимости от нескольких факторов, включая предполагаемое количество минут на звонки вне сети, доступ к отдельным мобильным приложениям, комфортный трафик, наличие или отсутствие бесплатных SMS. Если нужен быстрый доступ к интернету без каких-либо дополнительных опций, следует заказать минимальный тариф за 380 рублей. Клиенту доступно 15 Гб трафика, но отсутствуют пакеты минут для звонков на номера других операторов.

Тарифный план с безлимитными SMS и тремя сотнями минут стоит всего лишь на 150 рублей дороже, однако клиент получает доступ к сокращенному трафику, ограниченному 7 Гб. Максимальный пакет услуг Yota для СПБ предполагает бесплатное использование огромного перечная приложений, бесплатные SMS, 30 Гб мобильного интернета и 2000 минут на звонки. Общение внутри сети оператора не оплачивается в каждом из указанных тарифов. Выбрать подходящий набор услуг можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании Yota. Изменит тарифный план разрешается в любой момент.