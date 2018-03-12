Основные способы удаленного управления устройством на ОС Android

Различные типы популярных гаджетов, работающих на базе операционной системы Android, ежедневно используются миллионами пользователей по всему миру. Некоторые владельцы телефонов и планшетов даже не подозревают о полезных функциях своих приборов. Например, каждый владелец устройства может выполнить удаленное управление на android. Для этого используется надежный и вполне безопасный механизм, основанный на применении специализированных утилит. Удаленный доступ обычно требуется, чтобы получить полный контроль над портативным устройством либо осуществить частичное управление избранными и важными функциями. Например, можно выполнить различные операции с оборудование через персональный компьютер.

Владельцы приборов, работающих на платформе Android, могут установить несколько приложений, инструментов и служб, которые позволяют без особых проблем удаленно управлять личным устройством. Эти программы работают без сбоев и существенных проблем практически на любой прошивке. Обычно они предназначены для версии Android 4.2 или выше. Приложения подходят для продвинутых пользователей, которым часто требуется удалённый доступ к устройствам. Еще одной причиной активного использования подобного программного обеспечения считается возможность открытия на персональных компьютерах приложений, которые доступны только на портативных устройствах без необходимости дополнительно устанавливать специализированные эмуляторы.

Основным приложением для удаленного доступа к телефонам на Android считается утилита AirDroid. Подобное приложение можно бесплатно установить из каталога Google Play. Оно обеспечивает удобный и простой в использовании интерфейс для управления устройством прямиком с рабочего стола персонального компьютера. Помимо использования десктопного приложения, каждый пользователь может использовать веб-приложение в браузере. Для подключения необходим доступ к точке Wi-Fi.

Расширенная платная версия приложения включает в себя неограниченную передачу файлов и папок. Утилита AirDroid также может использоваться для мониторинга удаленного таргетинга оборудования в режиме реального времени с помощью активации камеры устройства. Среди лучших альтернатив приложения можно выделить TeamViewer, ISL Light, BBQScreen, LogMeIn Rescue и многочисленные другие утилиты, доступные в Google Play.