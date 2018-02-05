Redmi 5A - новый ультрабюджетник от Xiaomi

Смартфон Xiaomi Redmi 5A – это бюджетная модификация предыдущей версии, отличающаяся привлекательным дизайном пластикового корпуса и улучшенными техническими возможностями. "Народный смартфон", - так называет его ресурс wookie.com.ua в своем обзоре. На задней панели нижней и верхней части монтированы симпатичные вставки из пластика. Чуть выше располагается решетка динамиков. Световой индикатор установлен над дисплеем. Камеры расположены классически. Корпус несколько сужен к верху. Такой эффект обеспечивает комфорт в эксплуатации. Материал является приятным на ощупь. Он не скользит и не собирает грязь. На поверхности практически не заметны отпечатки пальцев. Модель элегантна и доступна к продаже в трех цветовых исполнениях – золотистом, розовом, черном.

Особенности сборки, удобство использования

Сборка аппарата произведена на высоком уровне качества. Такие недостатки, как скрип и лофт корпуса, характерных для большинства бюджетных моделей, не отмечаются. Это компактная и недорогая модель, легко помещающаяся в одной руке.

Под экраном находится удобная сенсорная панель с такими опциями, как «Меню», «Домой» и «Назад». Для того чтобы закрыть включенное приложение, необходимо длительное время удерживать клавишу «Назад». Нажатием на кнопку «Меню» вы сможете без труда найти последние программы. А если нажимать на данную клавишу долго, то пользователю открывается доступ в меню приложений.

Кнопка включения устройства находится с правой стороны, здесь же вы сможете найти качели громкости. С левой стороны располагается лоток для nanoSIM и слот, предназначенный для карт. Слоты не являются совмещенными, что достаточно удобно. При желании можно сразу использовать две сим-карты совместно с картой памяти.

Если посмотреть на нижнюю сторону, то можно заметить порт microUSB. Здесь же рядом находятся отверстие для микрофона, миниджек и ИК-порт. В устройстве не предусмотрен сканер для отпечатков пальцев. Поэтому, на задней крышке имеется только 13 МП камера и динамик, который отличается достаточно качественным звучанием.

Качество экрана, разрешение, производительность

Отдельное внимание хотелось бы уделить качеству экрана. Диагональ составляет 5 дюймов. Разрешение дисплея за данный ценовой сегмент неплохое - 1280 х 720 точек. В роли защитного покрытия выступает стекло высокого качества. До десяти одновременных касаний предусмотрена поддержка «мультитач». Неотъемлемые достоинства данной модели - естественная цветопередача и качественное покрытие олеофобного исполнения. Вокруг экрана имеется небольшая черная рамка, которая может показаться непривычной на первый взгляд.

Функционирование операционной системы осуществляется на основе использования свежей версии MIUI 9.0 и Android 7.1.2. Производительность неплохая. Аппарат может работать во всех встроенных и сторонних приложениях.

Качество съемки, записи

С учетом стоимости смартфона, камера является достаточно хорошей. С ее помощью можно получить четкие и прекрасные снимки, предусмотрен автофокус. В роли фронтальной камеры выступает 5-мегапиксельный фотосенсор. При наличии недостаточного искусственного освещения фото могут получиться размытыми. Для ночной съемки - это не лучший выбор камеры. Запись видео производится в FHD.

Беспроводные интерфейсы

Из беспроводных интерфейсов присоветуют Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасный порт, GPS, передача мобильных данных. При тестировании качества связи каких-либо трудностей не диагностировано. Длительность поиска GPS спутников составляет не более 10 секунд.

Подводя итоги, следует отметить, что смартфон Xiaomi Redmi 5A – это практичное и недорогое решение для повседневного использования. Надежное устройство с хорошей производительностью отличается аккуратным, стильным дизайном.