Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат?

Современный мир фототехники предлагает огромный ассортимент зеркальных фотоаппаратов. Как же не потеряться в этом изобилии, и удачно купить именно ту модель, которая будет максимально соответствовать вашим желаниям и задачам?

Фотокамеру необходимо подбирать на https://sankt-peterburg.abc.ru/catalog/canon-foto/, отталкиваясь от того, для чего именно она вам понадобится: для профессиональной работы или любительской съёмки. Обычно покупают фотоаппарат для съёмок любительских фото, но при этом хочется, чтобы снимки были с хорошим и чётким кадром, имели сочные яркие цвета, и с полным отсутствием каких-либо искажений, недостатков и ошибок фокусировки.

Какой зеркальный фотоаппарат выбрать?

В первую очередь сосредоточьте внимание на такой характеристике техники как потенциал высокой скорости самой съёмки, наличие достаточно широкого списка ручных настроек, а также на степень вероятности реализовать свои творческие идеи. Кроме того, сам по себе один фотоаппарат никогда не покупается. К нему понадобится ещё целый список сопутствующих предметов: специальная сумка, карандаши, салфетки для чистки оптики, а также карта памяти. А также стоит задуматься о покупке пары светофильтров в соответствии с маркой объектива вашей фотокамеры, которые помогут устранить нежелательную подсветку на снимках и защитить его стекло от неблагоприятных внешних воздействий.

Придя в магазин, не спешите отдавать свой выбор самой дорогой марке, мотивируя это тем, что если цена высокая, то и качество фотографий будет самое интересное (особенно в том случае, если вы непрофессиональный фотограф). Оттого что купите дорогую камеру, фотографии не станут лучше, если не обладаете нужными навыками. Профессиональная техника безупречно подходит только профессионалам.

На дорогие модели не устанавливается дешёвая оптика, а вот на бюджетные модификации фотокамер установка дорогих объективов допустима. Поэтому если ваши финансы не позволяют приобрести одновременно и хороший фотоаппарат и объектив, то останавливайтесь на дешёвой модели камеры, а вот на объективе не следует экономить — покупайте качественный.

Некоторые зеркалки продаются в комплексе с объективами. Они обозначены знаком Kit). Если продаётся только одна камера (без объектива), то будет символ Body. Объективы, которые идут в комплексе с зеркальной техникой, избавят вас от необходимости подбора объектива до камеры. Что касается самого съёмочного процесса, то здесь не возникает никаких трудностей, ведь такие объективы имеют достаточно широкий диапазон фокусного расстояния (например, 17–55 мм или 18–200 мм и так далее). Правда, существуют некоторые тонкости: тёмные объективы не имеют стабилизаторов, соответственно, в затемнённом помещении провести съёмку без фотовспышки, будет очень трудно.

Хорошие фотографии получаются только в достаточно освещённом помещении и то, если объекты кадра будут неподвижны. Поэтому выгоднее покупать фотоаппарат и объектив отдельно, подобрав именно тот, который оптимально подойдёт для ваших съёмок. Не стоит покупать объективы, которые имеют большой диапазон фокусных расстояний, так как, не имея достаточного опыта и не зная всех их особенностей, не сможете воспользоваться в полном объёме этими преимуществами.

Размышляя над тем, как выбрать зеркальный фотоаппарат, будь то популярная модель Sony, Canon, Nikon или какие-то другие в первую очередь проявите повышенный интерес к матрице. Чем выше её параметры, тем качественнее будут снимки. А также смотрите и на величину ISO (светочувствительность матрицы), чем она лучше, тем более короткую выдержку можно будет использовать. Соответственно, тем ниже вероятность смазывания фото. Правда, при высоких показателях ISO, есть риск появления шумов на снимках. Для их избежания подбирайте матрицу с такой чувствительностью, при которой шумы будут предельно малы или с незначительным числом.