Виды активных колонок, параметры их выбора и покупки

«ZTX аудио» – новейшее название среди модельных рядов акустических систем РФ.
Компания «ЗТИкс» наполнена широким разнообразием акустической техники. Оно начинается с комплектов пассивного предназначения и заканчивается туровым оборудованием.
Сегодня в РФ существует аппаратура двух уровней:
- активный акустический комплекс;
- активная акустическая система.
Серии активных колонок «ЗТИкс аудио»:
- ВХ – бюджетный вариант, мощность которого варьируется от 175 до 250 Вт;
- МХ – отличается высокой мощностью до трехсот Вт;
- SX – переходят черту и являются более серьезной аппаратурой, мощность составляет триста-триста пятьдесят Вт;
- HX – обладает самой мощной характеристикой и силой до четырехсот Вт.
Активные колонки первых двух уровней наделены такими нужными функциями, как наличие картридера, вход которого может быть как для «СД», так и «ЮСБи», проигрывателя «МП 3».
Все виды имеют встроенный блютуз. Это гарантирует при использовании особое удобство. При этом отсутствует необходимость в приобретении дополнительной комплектации оборудования. Колонки небольшого веса, поэтому идеально подойдут для организации концертов и мероприятий на выезде.
Отличие колонок первого уровня от более серьезных
- Серия «SX» имеет встроенную функцию радиоприемника, что является основным отличием от предшественников. Помимо этого, они обладают большой катушкой, динамик которой предназначен для низких частот. В связи с этим массивность низа очень заметна, ведь глубоко выражена. Что касается средины, то она получается очень чистой, а верх отличается яркостью. Такие активные колонки имеют драйвер по высоким частотам. Помимо всех этих преимуществ, есть еще эквалайзер, который имеет статус встроенного. С его помощью появляется возможность регуляции частотного диапазона, что значительно влияет на изменения характера звуковых эффектов. Система очень мощная. Ею можно воспользоваться как в маленьких кафе, так и в огромных ресторанных комплексах, барах.
- Линия НХ характеризуется как профессиональная. Она обладает процессором «ДСП» встроенного типа, эквалайзером, состоящим из 2 полос, индивидуальным установлением режимов функционирования. Эти преимущества позволяют настроить деятельность аппаратуры под индивидуальные предпочтения обладателя. Звук отличается высоким качеством, поэтому может подойти для живых музыкальных композиций и для наслаждения музыкальными треками.
Комплектация «акустических колонн» EVX:
- савбуфер активного типа;
- сателлит-колонка пассивного типа, предназначенная для установки сверху;
- маленькие динамики, установленные по пять-восемь штук внутри сателлита. Они дают возможность звуковому эффекту разливаться равномерно и плавно. Это обеспечивает четкую чистую музыку;
- процессор встроенного типа придает вокальному звучанию, музыке живой характер или записанным трекам качество;
- динамик низких частот выпускается в трех сериях: десять, двенадцать, пятнадцать;
- мощность колеблется до тысячи Вт.
Такие особенности позволяют данной акустической аппаратуре стать универсальным помощником, проводя концерты или выступая в элитных ресторанных заведениях. Ведь в таких организациях основным условием является высококачественный звук.
Вывоз колонок не составит проблем, ведь они легкие, несмотря на силу своей мощности.
Серия характеризуется заводской сборкой и проходит все процессы технологии создания товара. Качество контролируется на высоком уровне, проверяются все этапы выпуска и подготовки. Изделия распространяются на всех континентах, что дает право говорить о качественности и спросе на данный товар.