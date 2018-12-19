Виды активных колонок, параметры их выбора и покупки

«ZTX аудио» – новейшее название среди модельных рядов акустических систем РФ.

Компания «ЗТИкс» наполнена широким разнообразием акустической техники. Оно начинается с комплектов пассивного предназначения и заканчивается туровым оборудованием.

Сегодня в РФ существует аппаратура двух уровней:

активный акустический комплекс;

активная акустическая система.

Серии активных колонок «ЗТИкс аудио»:

ВХ – бюджетный вариант, мощность которого варьируется от 175 до 250 Вт;

МХ – отличается высокой мощностью до трехсот Вт;

SX – переходят черту и являются более серьезной аппаратурой, мощность составляет триста-триста пятьдесят Вт;

HX – обладает самой мощной характеристикой и силой до четырехсот Вт.

Активные колонки первых двух уровней наделены такими нужными функциями, как наличие картридера, вход которого может быть как для «СД», так и «ЮСБи», проигрывателя «МП 3».

Все виды имеют встроенный блютуз. Это гарантирует при использовании особое удобство. При этом отсутствует необходимость в приобретении дополнительной комплектации оборудования. Колонки небольшого веса, поэтому идеально подойдут для организации концертов и мероприятий на выезде.

Отличие колонок первого уровня от более серьезных

Серия «SX» имеет встроенную функцию радиоприемника, что является основным отличием от предшественников. Помимо этого, они обладают большой катушкой, динамик которой предназначен для низких частот. В связи с этим массивность низа очень заметна, ведь глубоко выражена. Что касается средины, то она получается очень чистой, а верх отличается яркостью. Такие активные колонки имеют драйвер по высоким частотам. Помимо всех этих преимуществ, есть еще эквалайзер, который имеет статус встроенного. С его помощью появляется возможность регуляции частотного диапазона, что значительно влияет на изменения характера звуковых эффектов. Система очень мощная. Ею можно воспользоваться как в маленьких кафе, так и в огромных ресторанных комплексах, барах.

Линия НХ характеризуется как профессиональная. Она обладает процессором «ДСП» встроенного типа, эквалайзером, состоящим из 2 полос, индивидуальным установлением режимов функционирования. Эти преимущества позволяют настроить деятельность аппаратуры под индивидуальные предпочтения обладателя. Звук отличается высоким качеством, поэтому может подойти для живых музыкальных композиций и для наслаждения музыкальными треками.

Комплектация «акустических колонн» EVX:

савбуфер активного типа;

сателлит-колонка пассивного типа, предназначенная для установки сверху;

маленькие динамики, установленные по пять-восемь штук внутри сателлита. Они дают возможность звуковому эффекту разливаться равномерно и плавно. Это обеспечивает четкую чистую музыку;

процессор встроенного типа придает вокальному звучанию, музыке живой характер или записанным трекам качество;

динамик низких частот выпускается в трех сериях: десять, двенадцать, пятнадцать;

мощность колеблется до тысячи Вт.

Такие особенности позволяют данной акустической аппаратуре стать универсальным помощником, проводя концерты или выступая в элитных ресторанных заведениях. Ведь в таких организациях основным условием является высококачественный звук.

Вывоз колонок не составит проблем, ведь они легкие, несмотря на силу своей мощности.

Серия характеризуется заводской сборкой и проходит все процессы технологии создания товара. Качество контролируется на высоком уровне, проверяются все этапы выпуска и подготовки. Изделия распространяются на всех континентах, что дает право говорить о качественности и спросе на данный товар.