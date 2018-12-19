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Виды активных колонок, параметры их выбора и покупки

0
49
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
pixabay.com
Если вас интересуют активные колонки, то при их выборе и покупке важно руководствоваться определенными параметрами.

«ZTX аудио» – новейшее название среди модельных рядов акустических систем РФ.

Компания «ЗТИкс» наполнена широким разнообразием акустической техники. Оно начинается с комплектов пассивного предназначения и заканчивается туровым оборудованием.

Сегодня в РФ существует аппаратура двух уровней:

  • активный акустический комплекс;
  • активная акустическая система.

Серии активных колонок «ЗТИкс аудио»:

  • ВХ – бюджетный вариант, мощность которого варьируется от 175 до 250 Вт;
  • МХ – отличается высокой мощностью до трехсот Вт;
  • SX – переходят черту и являются более серьезной аппаратурой, мощность составляет триста-триста пятьдесят Вт;
  • HX – обладает самой мощной характеристикой и силой до четырехсот Вт.

Активные колонки первых двух уровней наделены такими нужными функциями, как наличие картридера, вход которого может быть как для «СД», так и «ЮСБи», проигрывателя «МП 3».

Все виды имеют встроенный блютуз. Это гарантирует при использовании особое удобство. При этом отсутствует необходимость в приобретении дополнительной комплектации оборудования. Колонки небольшого веса, поэтому идеально подойдут для организации концертов и мероприятий на выезде.

Отличие колонок первого уровня от более серьезных

  • Серия «SX» имеет встроенную функцию радиоприемника, что является основным отличием от предшественников. Помимо этого, они обладают большой катушкой, динамик которой предназначен для низких частот. В связи с этим массивность низа очень заметна, ведь глубоко выражена. Что касается средины, то она получается очень чистой, а верх отличается яркостью. Такие активные колонки имеют драйвер по высоким частотам. Помимо всех этих преимуществ, есть еще эквалайзер, который имеет статус встроенного. С его помощью появляется возможность регуляции частотного диапазона, что значительно влияет на изменения характера звуковых эффектов. Система очень мощная. Ею можно воспользоваться как в маленьких кафе, так и в огромных ресторанных комплексах, барах.
  • Линия НХ характеризуется как профессиональная. Она обладает процессором «ДСП» встроенного типа, эквалайзером, состоящим из 2 полос, индивидуальным установлением режимов функционирования. Эти преимущества позволяют настроить деятельность аппаратуры под индивидуальные предпочтения обладателя. Звук отличается высоким качеством, поэтому может подойти для живых музыкальных композиций и для наслаждения музыкальными треками.

Комплектация «акустических колонн» EVX:

  • савбуфер активного типа;
  • сателлит-колонка пассивного типа, предназначенная для установки сверху;
  • маленькие динамики, установленные по пять-восемь штук внутри сателлита. Они дают возможность звуковому эффекту разливаться равномерно и плавно. Это обеспечивает четкую чистую музыку;
  • процессор встроенного типа придает вокальному звучанию, музыке живой характер или записанным трекам качество;
  • динамик низких частот выпускается в трех сериях: десять, двенадцать, пятнадцать;
  • мощность колеблется до тысячи Вт.

Такие особенности позволяют данной акустической аппаратуре стать универсальным помощником, проводя концерты или выступая в элитных ресторанных заведениях. Ведь в таких организациях основным условием является высококачественный звук.

Вывоз колонок не составит проблем, ведь они легкие, несмотря на силу своей мощности.

Серия характеризуется заводской сборкой и проходит все процессы технологии создания товара. Качество контролируется на высоком уровне, проверяются все этапы выпуска и подготовки. Изделия распространяются на всех континентах, что дает право говорить о качественности и спросе на данный товар.

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