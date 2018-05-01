Бытовая техника для кухни Alveus

Словенская торговая марка Alveus является собственностью крупного международного холдинга «Kovinoplastika Lož d.d.». Начав свою деятельность более сорока лет назад, предприятие заслуженно пользуется званием одного из лучших производителей кухонного оборудования. Продукция компании производится на собственных производственных мощностях, над созданием работает научно – исследовательский и опытно – конструкторский отдел. Широкую известность и признание потребителей получили мойки для кухонь, смесители и кухонные аксессуары.

Только качественные материалы

Для изготовления продукции Alveus используются только качественные материалы: коррозионностойкая сталь, композитный материал algranit, состоящий из сертифицированных составляющих. Материал на 70 % состоит из измельченного натурального гранита, связующим элементом являются акриловые смолы, красящие пигменты создают многообразие фирменных оттенков. В производство внедряются инновационные технологии, производственный процесс автоматизирован. Дизайн моек создают лучшие проектировщики. Изделия компании полностью соответствуют требованиям международных стандартов качества.

Кухонные мойки Alveus

В зависимости от способа монтажа, мойки Alveus выпускают навесные, накладные и модели, монтируемые в крышку стола. Все изделия отличаются надежностью и безопасностью в эксплуатации. В дизайне прослеживается склонность к минималистичным формам, которые пользуются высокой популярностью у потребителей. Глубина чаш обеспечивает высокую функциональность моек. Гранитные и металлические мойки долговечны, обладают высокой стойкостью к механическим и химическим повреждениям. Они гигиеничны, и отличаются изумительным внешним видом.

Смесители Alveus

Компания Alveus поставляет на рынок однорычажные и двухрычажные модели смесителей. Многие модели оснащаются выдвижным душем, шланг которого изготовлен из полимерного материала РЕХ. Смесители с выдвижным изливом обеспечивают дополнительные удобства при эксплуатации. Смесители Alveus изготавливают из латуни, которая не подвержена коррозии. Изделия комфортны в эксплуатации, легко выдерживают высокий уровень гидравлического давления.

Продукция Alveus неизменно привлекает внимание потребителей своей практичностью, экологичностью, великолепным дизайном и разнообразием моделей. Безупречное качество товаров подтверждается официальной гарантией производителя.