Технология Li-Fi: новинки не перестают удивлять потребителей

В настоящее время среди огромного разнообразия современных технологий многих людей заинтересовала такая новинка, как Li-Fi, которая предоставляет возможность применять для передачи данных светодиодные лампы. Передача информации таким способом происходит благодаря видимому, а также инфракрасному и ультрафиолетовому свету, что помогает гарантировать эффективную скоростную связь. Эта технология является уникальной, так как для работы Li-Fi можно применять уже действующую сеть освещения. На сегодняшний день она позволяет очень быстро передавать данные, являясь, по своей сути, аналогом Wi-Fi.

Преимущества Li-Fi

Конечно, вряд ли Li-Fi быстро заменит собой традиционную связь. Но такой вариант очень востребован в тех местах, где использование Wi-Fi является затруднительным. Технология Li-Fi обладает немалым количеством преимуществ. Среди ее основных достоинств:

безопасность;

навигация;

облегчение работы уже действующих сетей;

коммуникация;

интерактивность;

быстрота передачи данных;

доступность;

широкий диапазон использования.

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Офисы организации применяют данную технологию с помощью особых USB-донглов, имеющих определенные модемы встроенного типа. Для использования такой сети пользователь должен подключить к компьютеру специальное устройство. Для получения доступа к сети донгл прибегает к применению инфракрасной связи, являющейся более надежной, нежели Wi-Fi. По видимому свету она способна работать с помощью переключения напряжения на светодиоды, причем происходит это на незаметной для человека высочайшей частоте. Безусловно, работа предполагает особые адаптеры с подключением к ПК. А лампы, поддерживающие Li-Fi, имеют свои модемы, от которых зависит световая модуляция.

Сейчас предприятие может предложить определенное количество светильников, поддерживающих Li-Fi. PowerBalance gen2 применяется для максимального охвата в разных рабочих помещениях или офисах, а также других пространствах с большим количеством разных людей. Однако модель LuxSpace считается самой подходящей для обеспечения зон покрытия в более компактных помещениях, например, номерах в отеле.