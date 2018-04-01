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» » » » Технология Li-Fi: новинки не перестают удивлять потребителей

Технология Li-Fi: новинки не перестают удивлять потребителей

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94
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
imageup.ru
Philips уже давно известна своими разработками, а сегодня она входит в число компаний, занимающихся развитием технологии Li-Fi.

В настоящее время среди огромного разнообразия современных технологий многих людей заинтересовала такая новинка, как Li-Fi, которая предоставляет возможность применять для передачи данных светодиодные лампы. Передача информации таким способом происходит благодаря видимому, а также инфракрасному и ультрафиолетовому свету, что помогает гарантировать эффективную скоростную связь. Эта технология является уникальной, так как для работы Li-Fi можно применять уже действующую сеть освещения. На сегодняшний день она позволяет очень быстро передавать данные, являясь, по своей сути, аналогом Wi-Fi.

Преимущества Li-Fi

Конечно, вряд ли Li-Fi быстро заменит собой традиционную связь. Но такой вариант очень востребован в тех местах, где использование Wi-Fi является затруднительным. Технология Li-Fi обладает немалым количеством преимуществ. Среди ее основных достоинств:

  • безопасность;
  • навигация;
  • облегчение работы уже действующих сетей;
  • коммуникация;
  • интерактивность;
  • быстрота передачи данных;
  • доступность;
  • широкий диапазон использования.

Более подробную информацию смотри по ссылке. Philips входит в число компаний, наиболее активно занимающихся развитием этого направления. Недавно она заявила о начале тестирования во французских офисах в компании под названием Icade в городе Париж.

Офисы организации применяют данную технологию с помощью особых USB-донглов, имеющих определенные модемы встроенного типа. Для использования такой сети пользователь должен подключить к компьютеру специальное устройство. Для получения доступа к сети донгл прибегает к применению инфракрасной связи, являющейся более надежной, нежели Wi-Fi. По видимому свету она способна работать с помощью переключения напряжения на светодиоды, причем происходит это на незаметной для человека высочайшей частоте. Безусловно, работа предполагает особые адаптеры с подключением к ПК. А лампы, поддерживающие Li-Fi, имеют свои модемы, от которых зависит световая модуляция.

Сейчас предприятие может предложить определенное количество светильников, поддерживающих Li-Fi. PowerBalance gen2 применяется для максимального охвата в разных рабочих помещениях или офисах, а также других пространствах с большим количеством разных людей. Однако модель LuxSpace считается самой подходящей для обеспечения зон покрытия в более компактных помещениях, например, номерах в отеле.
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