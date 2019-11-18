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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Самые популярные обращения в сервис помощи определил дискаунтер «Ситилинк»

Самые популярные обращения в сервис помощи определил дискаунтер «Ситилинк»

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59
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
citilink.ru
Самые популярные обращения в сервис помощи определил дискаунтер «Ситилинк»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» совместно с сервисом помощи с цифровыми устройствами «Служба добрых дел» определил топ-5 вопросов при работе с цифровой и компьютерной техникой, с которыми чаще всего обращаются пользователи на территории России.

Самыми распространенными запросами стали:

· 23% – настройка и активации программного обеспечения, а также антивирусов;

· 19% – настройка доступа к домашней сети Wi-Fi;

· 18% – решение проблем с электронной почтой (чаще всего – восстановление пароля);

· 11% – перенос данных со смартфона на смартфон;

· 8% – первичная настройка смартфона.

На перечисленные категории пришлось до 80% всех обращений. Среди других просьб встречались такие как помощь в подготовке презентаций в Power Point, в заполнении заявлений на сайте Госуслуг, размещении объявлений на Avito, кроме того, пользователей учили играть в игры, скачивать файлы на телефон и многое другое.

По статистике обращений техническую помощь чаще используют в городах миллионниках, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также поддержка требовалась в Ростове-на-Дону (на треть меньше чем в столицах), в Пензе и Волгограде – в 2 раза меньше по сравнению с крупными городами. В большинстве случаев в сервис обращались мужчины (63%), основной возраст респондентов составил 25-34 года (37%).


«Сегодня самый ценный ресурс – это время. Именно с желанием сэкономить его связаны обращения в сервис жителей больших городов. Услуга востребована не только среди неопытных пользователей, но и среди тех, кто обладает достаточными навыками пользования техникой, но в силу занятости не может найти время, чтобы решить проблему самостоятельно, – отмечает Антон Орлов, директор управления интеграций и развития сервисов компании «Ситилинк».

Данные получены на основе анализа сервиса «Служба добрых дел», доступного потребителям товаров и услуг «Ситилинк» с момента его запуска в июле 2019 г. Услуга помогает пользователю оперативно решать проблемы, связанные с работой компьютера, смартфона, планшета или Smart TV. Среди них – замедление работы устройств, проблемы, связанные с вирусами, подключением периферийных устройств (принтеры, сканеры и др.), настройкой программ и другие.

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 130 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru  в сутки – 850 000 человек.

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