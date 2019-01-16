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» » » Обзор смартфона Apple iPhone XR

Обзор смартфона Apple iPhone XR

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
wallpapershome.ru
Презентовав осенью прошлого года новые технологичные смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, компания Apple представила и более удешевленную модель XR

Презентовав осенью прошлого года новые технологичные смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, компания Apple представила и более удешевленную модель XR. Смартфон модели XR имеет почти все основные функции «старшей» версии - XS, но стоимость при этом уменьшилась.

Дизайн

Задняя часть нового флагмана от Apple выполнена из прочного стекла, благодаря этому в нем присутствует беспроводная зарядка. Окантовка сделана из алюминия, как у моделей младших поколений.

Спереди смартфон похож на iPhone X, из-за своего выреза, а сзади на iPhone 8, потому что имеет только один модуль камеры.

Цвета iPhone XR

Приобрести свежий смартфон можно в ярких цветах – красном, белом, желтом, коралловом, черном и синем.

Экран

iPhone XR имеет новый LCD экран, 6,1", разрешение которого 1792х828 пикселей. Дисплей изготовлен по технологии Liquid Retina. В обновленном дисплее нет поддержки 3D Touch. Но есть замена этой функции - Haptic Touch. Эта функция работает по такому же принципу. Кстати, замена дисплея iPhone 7 Plus по низкой цене доступна в сервисном центре Apple-sapphire.

Процессор

Этот смартфон унаследовал новый процессор A12 Bionic от старшей версии, сравнивая с прошлым поколением, он работает до 15% быстрее, также до 50% меньше потребляется энергия.

Face ID

Способ распознавания лица от Apple усовершенствовался, он стал работать еще быстрее. Эта функция сможет определить хозяина, даже если он изменил внешность. Оплата через Apple Pay стала действительно простой, нужно всего лишь взглянуть на телефон.

Камера iPhone XR

Как и говорилось ранее, в данном флагмане только одна задняя камера.

Сенсор основной камеры стал работать в 2 раза быстрее, имеет поддержку записи видео в 4K, оптическую стабилизацию, новую оптическую систему и матрицу с увеличенными пикселями. Разрешение у этой камеры – 12 мп, как и в старшей модели. Даже с одной камерой, смартфон может делать фото с размытым фоном. Из-за мощного процессора и новых технологий компания добавила Smart HDR. Делается несколько снимком и лучшие элементы вставляются на одно фото.

Размер аккумулятора XR меньше, чем у XS MAX, емкость его 2942 МА/ч.

Итоги

У него сравнительно невысокая цена, есть многие функции старших моделей, а также имеется множество различных расцветок. Во всем XR превосходит X, больше производительности, быстрая и улучшенная камера, почти мгновенное распознавание лица, благодаря новому Face ID.

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