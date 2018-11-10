Для того чтобы защитить дорогостоящие модели телефонов, необходимо приобрести чехлы для смартфона, которые могут быть маленькие и изящные или большые и надёжные. Применение хоть какого-нибудь чехла, является гораздо лучшим, по сравнению с тем, если не пользоваться ничем.

Смартфоны Galaxy S9 и S9+, отличаются мощностью и элегантностью. Экраны имеют изгибы по краям, и сделаны из стекла из-за чего имеют красивый вид. Разбить такой экран очень легко, поэтому надо позаботиться о надёжности.

Сзади стеклянная поверхность телефона защищена от царапин, но поработав несколько месяцев, соприкасаясь с различными плоскостями, телефон начинает изнашиваться, а это никому не по нраву.

Тонкие и легкие чехлы

К ним относятся Spigen AirSkin для Galaxy S9, которые представляют собой очень тонкую защиту. Если нужен чехол, чтобы казалось, что его нет, то такой вариант самый приемлемый. Он произведён из полипропилена и имеет защиту от царапин. Для того, чтобы защитить смартфон при обычной эксплуатации он подойдёт, как нельзя лучше, но не нужно ждать, что телефон выдержит падение с большой высоты. Из-за того, что чехол тонкий, клавиши, которая регулирует громкость, включает и выключает питание, имеют выемки, которые позволяют очень просто управлять клавишами. Ещё одной благоприятной чертой считается, лёгкость выполнения жестов по сканеру отпечатков, препятствий чтобы добраться до него не имеется.

«CaseMate Barely There»

Этот вид тоже относится к еле заметным чехлам, сделан с применением поликарбоната и надёжно защищает устройство. Имеются вырезы для кнопок подходящих размеров, через которые можно легко ими управлять.

Обычные чехлы

Такие изделия немногим толще предыдущих, но имеют наилучшее соотношение небольшого веса и отличной защиты. Чехол такого вида сможет надёжно защитить телефон. Чехол имеет красивый вид и напоминает ткань. Alcantara это торговая марка ткани из синтетики, которая напоминает замшу, отличается наибольшей долговечностью по сравнению с натуральными материями. Так как телефоны Galaxy S9 выпущены недавно, размер чехлов для таких изделий очень ограничен, но с течением времени эта ситуация в корне поменяется.

«Olixar FlexiShield»

Оlixar FlexiShield подходит для Galaxy S9. Он изящный, но в то же время надёжный, для сохранения задней части изделия от ударов при падениях. В доступности множество цветовых вариаций и по умеренной стоимости.

Усиленные чехлы

Они произведены, включая пять слоев защитного материала, что позволяет обеспечить высокую степень защиты смартфонов. С обратной стороны имеется эксклюзивная рамка, вокруг нее расположен слой резины для смягчения ударов, немного спрятанная за кожей сверху. Есть поликарбонатная пластинка, чтобы не допустить большие повреждения. В совокупности все хорошо держится и красиво смотрится.

«Spigen Rugged Armor Urban»

Это изделие имеет равновесное соотношение между стилем и защитой. Здесь имеется один защищающий слой с хорошими внешними данными и гибкой стоимостью. Крепкая оболочка сзади состоит из углеродного волокна. Края приподняты по периметру экрана, во избежание контактирования с поверхностью, при размещении телефона экраном вниз.

«Otterbox Defender»

Otterbox Defender для Galaxy S9, широкие и тяжёлые изделия. Если нужно защитить устройство от сильнейших ударов, то этот чехол подойдёт, как нельзя лучше. Здесь применяется два слоя защиты, с наличием толстых подушек из резины и пластиковой оболочкой. Тот слой, что помягче, способен поглотить удары, а твёрдая часть способна осуществить всю работу, связанную с защитой.