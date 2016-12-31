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Китайские смартфоны с мощными аккумуляторами

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Несмотря на высоки технические параметры смартфонов, ёмкость батареи является важным критерием при покупке

Несмотря на высоки технические параметры смартфонов, ёмкость батареи является важным критерием при покупке. Дорогостоящие модели знаменитых брендов отвечают требованиям по времени автономной работы. Но не каждый покупатель может себе позволить дорогой смартфон. Способны ли мобильные телефоны премиум-класса иметь не только качественный аккумулятор, но и отвечать современным требованиям?

На рынке недорогих смартфонов с мощной начинкой прочно обосновались китайские производители. Ценовая политика и высокое качество гаджетов завоевало сердца миллионов пользователей, посмотрите топ самых мощных смартфонов.

Lenovo Vibe P1

Смартфон с металлическим корпусом, большим экраном и великолепным разрешением занимает первое место в списке. Он оснащён сенсором отпечатков пальцев, высоким качеством съёмки камер, восьмиядерным процессором.

В Vibe P1 установлена батарея ёмкостью 5 тысяч мАч. С её помощью прибор может работать несколько дней без подзарядки. Создатели включили функцию быстрой подзарядки и установили переключатель в экономный режим на торце корпуса. Это самый мощный смартфон из всего списка.

Xiaomi Redmi 3X

Телефоны этого бренда давно покорили весь мир, так как даже самые недорогие из них имеют качественную начинку. Так и Redmi 3X. За небольшие деньги покупатель получает высокую производительность, большой запас встроенной памяти и сканер отпечатков пальцев. Смартфон оснащён двумя камерами и обе они позволяют снимать качественное фото.

Полный заряд аккумулятора составляет 4100 мАч. Это позволяет забыть о розетке в течение нескольких дней.

Meizu M3 Note

Мощности аккумулятора хватает на пару дней активного использования, даже при очень больших нагрузках.

Примечательно, что дизайн Meizu схож со знаменитыми смартфонами Apple. Яркий дисплей, металлический корпус и большой экран придают этой модели стильный вид.

Oukitel K7000

Цифра в названии говорит о ёмкости батареи — 7 тысяч мАч. В этом смартфоне установлено сразу два аккумулятора. Помимо этого, в комплект аксессуаров входит чехол-батарея на 5000мАч. Дизайн телефона надетая на него батарея никак не портит.

Помимо этих уникальных характеристик гаджет имеет дисплей с загнутыми краями, две камеры высокого разрешения и сканер отпечатков пальцев.

Blackview BV500

Смартфон идеально подойдёт всем, кто предпочитает активный образ жизни. Гаджет имеет прочный корпус и останется невредим под воздействием влаги, пыли. Даже падение с высоты не нанесёт ему урон.

Большая ёмкость батареи позволит уйти в поход на несколько дней, забыв о том, что такое электричество.

Doogee T6

У данной модели стандартный набор характеристик.

Компания HOMTOM специализируется на выпуске смартфонов с большой ёмкостью аккумулятора, а T6 является одной из лучших моделей. Смартфон способен обходиться в течение трёх дней без подзарядки. Он зарядится на 8 часов, если его подключить на 15 минут в зарядное устройство. У гаджета есть возможность подзаряжать другие гаджеты.

Внешне ничем не отличается от топовых моделей.

Cubot Dinosaur

Смартфон содержит мощную начинку, поэтому ёмкости аккумулятора в 4150 мАч хватит на долгое время. Cubot Dinosaur содержит 3 Гб оперативной памяти, а это редкость для телефонов в таком ценовом сегменте.

HOMTOM HT20

За такую цену покупатель получит мощный процессор, стильный дизайн и ударопрочный корпус. Телефон способен поддерживать все беспроводные сервисы. Экран 4,7 дюйма поддерживает HD- разрешение. Кроме всего этого, в него встроен мощный аккумулятор.

Lenovo A5600

Несмотря на то, что его цена очень демократична, А5600 выглядит очень стильно. У него большой экран, а заряда батареи хватит на несколько дней использования.
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