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Современная школьная мебель: как создать удобные учебные кабинеты

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Мебельные комплекты для учебных кабинетов, актовых залов, библиотек, иных помещений учебных заведений представлены в широком ассортименте.

Детям и сегодня предлагают все лучшее. Чтобы учиться было комфортно, удобно, ничто не отвлекало, приобретают современную школьную мебель, помогающую вдумчиво выполнять задания. Мебельные комплекты для учебных кабинетов, актовых залов, библиотек, иных помещений учебных заведений представлены в широком ассортименте на https://logia.su/catalog/mebel/.

Какой должны быть идеальная школьная мебель?

Если ребятишки привыкли к свободной жизни в детсаду, им сложно усидеть за партами. Производители школьной меблировки должны придумать, как снизить нагрузку на мышцы спины. Обычная мебель для учебных классов не подходит. К предметам обстановки предъявляются высокие требования для комфорта и безопасности школьников:

  • соответствие росту ребенка — дети быстро растут, поэтому выгодно покупать регулирующиеся столы и стулья;
  • прочность — баловаться могут и вполне воспитанные школьники, иногда они сидят на партах, поэтому необходимо приобретать только надежные изделия;
  • скругленные углы — во время подвижных игр случаются травмы. По наблюдениям, дети реже травмируются, если углы скруглены.

Гигиенические требования к школьной мебели

Школьная меблировка изготавливается исключительно из безопасных и экологичных материалов. Ее поверхность никогда не покрывают лаком или краской из химии. Используются только натуральные составы без резкого запаха. Установлены ГОСТы, определяющие пожаробезопасность мебельных изделий, которые пропитывают специальными составами. Острые части из металла, выкручивающиеся шурупы, корявые деревянные поверхности исключены. Соблюдение производителем всех норм и правил обеспечивает детям комфорт при использовании предметов обстановки, поскольку ничто не отвлекает их от занятий.

Разновидности школьной мебели

Школьная мебель — не только стулья и парты. Учебный кабинет оснащают всевозможными шкафчиками для размещения инвентаря, учебных пособий, полочками для канцелярских приналежностей, учебников, тетрадей.

Некоторые кабинеты, например, в которых преподается химия, нуждаются в особом оснащении. Современные парты изготавливают с умывальниками для мытья рук, колб. Столешницы таких парт не имеют наклона, обустроены бортами для предупреждения падения учебников с парты, стеклянного оборудования. Такому кабинету необходим специальный шкаф для опытов — установка с тройным стеклом, принудительной вентиляцией. Учителю нужен просторный стол для демонстрации опытов, отдельно закупается оборудование для лаборатории. Кабинет физики оснащают аналогичным способом с добавлением розеток в парты для подключения электрических устройств.

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