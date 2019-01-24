ента новостей

15:09
День российского студенчества в Петербурге
12:01
В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро
11:01
В Ленобласти молодой строитель соблазнил школьницу
10:54
Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов
10:50
Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга
10:17
Выставка «Христос в темнице»
09:27
В Ленобласти задержан пожилой педофил
08:47
Новые рейсы
07:59
Россиян стало меньше
00:34
«Зенит» Плазы фактически закончил борьбу в Еврокубке
15:41
«Жить вечно» – тема фестиваля науки и технологий Geek Picnic в РФ
10:14
Рекордный улов
09:44
В Ленобласти пытались обокрасть храм
09:37
В Петербурге полицейские раскрыли серию краж автомобилей
09:24
Возможное слияние
23:41
День в КХЛ: разгром «Адмирала» и дубль Дарзиньша
12:19
В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов
11:16
Депутаты просят простить долги ЖКХ
09:59
Татьянин день в Историческом парке
09:55
В Петербурге в здании общежития произошел пожар
09:19
В Ленобласти обокрали ювелирный магазин
09:18
Морозная ночь
23:12
Иванович может оказаться в клубе из Саудовской Аравии
08:18
Рекордный вывоз снега
08:16
Очередной выпад
23:41
Выставка живописных работ Натальи Егоровой "Дыхание цветов"
22:57
Неудачей завершился для сборной России чемпионат мира по гандболу
15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
Все новости
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » ТОП-5 фактов про сон, которые вы не знали

ТОП-5 фактов про сон, которые вы не знали

0
51
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Традиционно принято считать: взрослый человек должен спать не менее 6 часов в сутки на идеальном матрасе

Необычные факты про сон, о которых вы не знали

Традиционно принято считать: взрослый человек должен спать не менее 6 часов в сутки на идеальном матрасе. В идеале купленный в специализированном интернет-магазине матрасов Sonvis. Совсем недавно американские ученые провели ряд экспериментов, по итогам которых выяснили необычные факты о прошлом человека, о которых практически ранее нигде не упоминалось. С фактами не поспоришь. Полученная информация поможет: сориентироваться в мире сна, быть здоровым и счастливым.

5 реальных фактов

Первые интересный факт — продолжительность сна у мужчин и женщин. Женщины должны больше спать, хотя бы на полчаса больше, чем мужчины. Считается, что мозг женщины работает в режиме многозадачности:

  • карьера,
  • уход за детьми,
  • бытовые обязанности,
  • забота о престарелых родственниках,
  • социальные коммуникации.

В течении дня женщина испытывает большие перегрузки, нежели мужчины. Соответственно, спать дамам придется больше.

Ещё один интересный факт: музыка Алишы Кис, Моцарта и Тейлора Свифта — способ быстро заснуть и качественно выспаться.

Омолаживающий эффект сна. Данный факт давно доказан учеными. Некоторые голливудские звёзды спят не менее 14 часов в сутки. Выглядят они, соответственно, гораздо лучше сверстников. И это без использования радикальной косметологии — пластической хирургии. Получается, можно просто спать долго, сохраняя молодость долгие годы.

Сон как натуральное средство от похмелья. Проверенный факт. Чем дольше спишь после алкогольной вечеринки, тем лучше себя чувствуешь после пробуждения. Хотя после большой порции выпитого шампанского, выспаться не удастся: постоянно будет мучить жажда. Человеку придется постоянно просыпаться, чтобы выпить чашечку воды. Сон с перерывами, постоянными побуждениями не принесет положительного эффекта. Потому от чрезмерного употребления шампанского лучше заблаговременно отказаться.

Ученые рекомендуют по мере возможности, устанавливать в спальные вазу с настоящими, натуральными цветами. Идеально засыпать под благоухающий аромат цветущих растений и просыпаться под него. Американские ученые доказали: цветочные ароматы помогают не только хорошо засыпать и высыпаться, но и способствуют улучшению мозговой деятельности. Испытуемые, проходившие эксперимент, показали лучшие результаты в учебе, в работе. Предпочтение нужно отдать жасмину и лаванде. Ароматы помогают расслабиться после напряженного дня, успокоиться, быстро заснуть, хорошо выспаться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-07-2017, 16:56
Все на свете спать должны, но не на работе
12-01-2017, 21:59
Необычные подарки для девушек
18-11-2016, 23:22
Чем хороши ортопедические матрасы?
22-07-2016, 10:16
Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?
8-05-2016, 10:51
Все на свете спать должны… но не во время движения!
8-03-2014, 09:37
Невзоров о превосходстве женщин в политике

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
190
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
172
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
353
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
373
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх