ТОП-5 фактов про сон, которые вы не знали

Необычные факты про сон, о которых вы не знали

Традиционно принято считать: взрослый человек должен спать не менее 6 часов в сутки на идеальном матрасе. В идеале купленный в специализированном интернет-магазине матрасов Sonvis. Совсем недавно американские ученые провели ряд экспериментов, по итогам которых выяснили необычные факты о прошлом человека, о которых практически ранее нигде не упоминалось. С фактами не поспоришь. Полученная информация поможет: сориентироваться в мире сна, быть здоровым и счастливым.

5 реальных фактов

Первые интересный факт — продолжительность сна у мужчин и женщин. Женщины должны больше спать, хотя бы на полчаса больше, чем мужчины. Считается, что мозг женщины работает в режиме многозадачности:

карьера,

уход за детьми,

бытовые обязанности,

забота о престарелых родственниках,

социальные коммуникации.

В течении дня женщина испытывает большие перегрузки, нежели мужчины. Соответственно, спать дамам придется больше.

Ещё один интересный факт: музыка Алишы Кис, Моцарта и Тейлора Свифта — способ быстро заснуть и качественно выспаться.

Омолаживающий эффект сна. Данный факт давно доказан учеными. Некоторые голливудские звёзды спят не менее 14 часов в сутки. Выглядят они, соответственно, гораздо лучше сверстников. И это без использования радикальной косметологии — пластической хирургии. Получается, можно просто спать долго, сохраняя молодость долгие годы.

Сон как натуральное средство от похмелья. Проверенный факт. Чем дольше спишь после алкогольной вечеринки, тем лучше себя чувствуешь после пробуждения. Хотя после большой порции выпитого шампанского, выспаться не удастся: постоянно будет мучить жажда. Человеку придется постоянно просыпаться, чтобы выпить чашечку воды. Сон с перерывами, постоянными побуждениями не принесет положительного эффекта. Потому от чрезмерного употребления шампанского лучше заблаговременно отказаться.

Ученые рекомендуют по мере возможности, устанавливать в спальные вазу с настоящими, натуральными цветами. Идеально засыпать под благоухающий аромат цветущих растений и просыпаться под него. Американские ученые доказали: цветочные ароматы помогают не только хорошо засыпать и высыпаться, но и способствуют улучшению мозговой деятельности. Испытуемые, проходившие эксперимент, показали лучшие результаты в учебе, в работе. Предпочтение нужно отдать жасмину и лаванде. Ароматы помогают расслабиться после напряженного дня, успокоиться, быстро заснуть, хорошо выспаться.