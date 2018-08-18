Сборка мебели: причины довериться профессионалам

Цены на новую мебель всегда высоки, поэтому многие стараются сэкономить и собрать ее своими силами. Можно не дожидаться сборщика, а попытаться выполнить все действия, согласно схеме. Если дома есть весь необходимый инструмент, то провести самостоятельную сборку не составит труда. Это позволит избежать ненужной потери денег и времени.

Прежде чем собирать мебель, важно объективно оценить свои силы. Современные модели сконструированы зачастую очень сложно, поэтому разобраться в их устройстве способны только опытные профессионалы из компании Гормастер на http://spb.gor-master.ru/sborka-mebeli. Инструкция содержит специфические термины. Для ее выполнения требуются редкие инструменты. Если не хватает опыта и специальных знаний, то правильно собрать все элементы без помощи специалиста будет проблематично. В результате будет не комфортно пользоваться мебелью, и она быстрее износится.

Типичные осложнения при самостоятельной сборке

Неумелое обращение с деталями и отсутствие навыков может стать причиной серьезной поломки или привести к появлению дефектов. Самостоятельно собирая мебель, чаще всего приходится сталкиваться с несколькими видами трудностей:

• криво ввинченные шурупы и саморезы;

• деформация углов;

• повреждение фасада, стеклянных поверхностей, зеркал или декоративных покрытий из-за неровного сверления;

• невозможность плотно закрывать створки шкафов и тумбочек, у которых косо закреплены дверные петли;

• проблемы выдвижения ящиков при несоответствии их ширины размерам всех направляющих и короба.

В итоге возникает необходимость в дополнительных затратах для устранения нарушений и замену поврежденных деталей. Если мебель будет испорчена в ходе неграмотной сборки, у производителя есть право отказаться от гарантийного обслуживания. Непрофессиональный монтаж отнимает много времени и доставляет определенные неудобства.

Преимущества работы профессионалов

Работа опытных сборщиков стоит дорого, но отличается более высоким качеством. Обеспечить его при самостоятельном монтаже проблематично, особенно если приобретается мебель со сложным типом конструкции или дорогостоящие дизайнерские модели. Воспользоваться услугами квалифицированных специалистов рекомендуется по ряду причин:

• На все произведенные работы мастера дают гарантию и обеспечивают повторный ремонт при поломке.

• Специально обученные мастера умеют выполнять любые расчеты для точного расположения всех деталей.

• В распоряжении сборщиков есть все виды инструментов, которые нужны для правильного и оперативного монтажа любых видов мебели.

• Обращение к профессионалам обеспечивает аккуратность при работе с хрупкими деталями.

• При недокомплекте или поломке крепежа есть возможность произвести его качественный и быстрый ремонт или замену.

Даже простота инструкции не является залогом идеальной сборки, если покупатель осуществляется ее самостоятельно. Правильнее обратиться за помощью к профессиональным работникам, а сэкономленное время можно будет потратить на общение с близкими или посвятить любимому занятию.