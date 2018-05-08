Шкафчики для раздевалок фитнес-клуба, школ и детских садов под заказ

Сегодня в магазинах, спортивных клубах, детских домах, больницах, школах, офисах, заводах, гостиницах и других заведениях есть специальные шкафчики, вешалки для хранения личных вещей, скамейки для удобного переобувания и переодевания. Такая мебель в последнее время пользуется большим спросом, соответственно, есть и предложения. Специализированные компании предлагают услуги по изготовлению данных элементов под заказ по готовым или индивидуальным параметрам. Не стоит забывать и о том, что ящички должны иметь надежную степень защиты и обеспечивать сохранность личных вещей. Кроме того, ежедневно предметами мебели, находящимися в раздевалке, пользуются десятки, а иногда и сотни людей, поэтому стоит сказать о качестве изделий и их долговечности.

Компании, специализирующиеся на изготовлении мебели для раздевалок, обязательно учитывают все эти нюансы, поэтому используют только качественную фурнитуру и высокопрочные материалы, выдерживающие достаточно высокие нагрузки. Вы можете заказать различные модели шкафчиков с несколькими независимыми друг от друга секциями, также эко могут быть комбинированные модели, в которых несколько зависимых и несколько независимых секций. Вы можете выбрать различные виды замков:

механические;

кодовые;

электронные;

карточные (RFID-метка или пин-код) и т. д.

Вы можете заказать на сайте violanta.com шкафчики для раздевалок фитнес-клуба и их конфигурацию, количество полочек, ячеек, дополнительные опций и т. д., все это зависит от ваших личных предпочтений. Что касается материала изготовления, то вы можете выбрать металл, дерево, ДСП, пластик, CDF-панели, комбинированные материалы со стеклянными вставками и т. д. Все нюансы и помощь в выборе моделей, конструктивных решений и прочих вопросов решаются напрямую с менеджерами, которые всегда готовы оказать профессиональную консультацию.

Цветовые решения мебели также могут быть выполнены в различных вариациях. Выбрать понравившийся вариант вы можете по каталогу либо предоставить собственные наработки. Прежде чем приступить к реализации проекта, проектировщики составляют проект, заказчик его одобряет и только после этого он отдается в работу.

Что касается лавочек, то они могут иметь каркас из металла или ДСП, если предусматривается использование в помещениях с повышенной влажностью, то материалы изготовления будут влагостойкими. При необходимости вы можете заказать шкафчики на декоративных опорах с ячейками для клубных карт, ключей и т. д.