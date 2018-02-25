ента новостей

13:41
Никита Гусев – герой Олимпийского финала
23:20
Олимпиада: драма Евгении Медведевой
15:51
Олимпиада: Францоуз не стал для чехов вторым Гашеком
08:32
Бездомных собак трогать не будут
23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги
09:07
Марша в честь Немцова не будет?
18:41
В ¼ финала Олимпиады нашим будет противостоять команда Торесенов
14:11
Олимпиада: бронзу в танцах на льду завоевали представители США
13:16
В Выборгском районе погиб подросток, упав с большой высоты
13:09
В метро "карманники" украли сумку у иностранца
11:51
Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра
11:41
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
11:36
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
06:23
Автомобиль с питоном
22:01
Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу
13:42
Выставка "художника-невидимки" Лю Болина
13:36
В Ленобласти в ванной комнате нашли зарезанного мужчину
10:33
В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц
Все новости
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Модульные мебельные системы: в чем секрет популярности?

Модульные мебельные системы: в чем секрет популярности?

0
21
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
neva-fort.ru
Модульные мебельные системы имеют стильный дизайн и скромные габариты. Материалы, используемые для производства модульной мебели.

Для описания большей части современных квартир идеально подходит слово «компактные». Поэтому для потребителей является всегда актуальным вопрос выбора обстановки, сочетающей в себе функциональность, стильный дизайн и скромные габариты. Всем этим параметрам соответствуют модульные мебельные системы.

Отличительные черты модульной мебели

Нынешний выбор модульной мебели охватил все сектора производства: от мягких групп до разнообразных шкафов. Но несмотря на многогранность выбора, для всех позиций характерна одна отличительная черта. Модульная мебель состоит из индивидуальных блоков (между собой не скрепляются), которые владелец может комбинировать на свое усмотрение. Любую из таких систем человек может скомпоновать в одной комнате или рассредоточить по квартире – все определяется его потребностями и предпочтениями.

Модульные системы производятся для всех возможных жилых помещений:

  • кухни;
  • спальни и гостиной;
  • детской комнаты;
  • холла и т. д.

Модульные системы мебельный интернет-магазин реализует как в комплекте, так и отдельными блоками. Это дает возможность покупателю приобрести обстановку не только в рамках своих потребностей, но и бюджета. По цене модульные изделия занимают промежуточную позицию между готовой и заказной мебелью. Делая выбор в пользу таких систем, нужно учитывать, что размеры блоков в них делают кратными 5 или 10.

Из чего производят модульную мебель?

Львиную долю модульной мебели составляют корпусные конструкции. Натуральное дерево в производстве подобной обстановки используют редко. Дело тут не только в ее высокой стоимости, но и приличном весе, прихотливости в уходе. Блоки из натурального массива мало кто рискнет составлять друг на друга, да и интерьера такая мебель потребует соответствующего уровня.

На фоне тяжелых деревянных модулей выгодно выделяются корпусные конструкции, для изготовления которых применяют МДФ, ДСП и ЛДСП. Материалы отличает небольшой вес, а за счет качественной обработки они становятся максимально износоустойчивыми. Для изготовления фасадов применяют еще более широкий сырьевой спектр – пластик, стекло, металл, акрил.

Все большей популярностью пользуются модульные системы с зеркальной (полированной) поверхностью. В таком дизайне производят обстановку для любых комнат. За счет зеркальности фасадов мебель визуально расширяет помещение, привносит в него ощущение простора.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-01-2017, 20:21
Мебель для спальни: комфортный отдых
27-11-2016, 17:07
Элитная мебель из Германии
5-09-2016, 00:23
Преимущества мебели на заказ
22-06-2015, 21:20
Мебель из Италии: как создать роскошный дизайн гостиной?
10-01-2015, 14:47
Секреты выбора мебели из Италии - Andrea Fanfani, Medea
29-09-2014, 22:35
Какую мебельную ткань для дивана выбрать?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
167
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
247
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
354
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
298
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх