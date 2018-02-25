Модульные мебельные системы: в чем секрет популярности?

Для описания большей части современных квартир идеально подходит слово «компактные». Поэтому для потребителей является всегда актуальным вопрос выбора обстановки, сочетающей в себе функциональность, стильный дизайн и скромные габариты. Всем этим параметрам соответствуют модульные мебельные системы.

Отличительные черты модульной мебели

Нынешний выбор модульной мебели охватил все сектора производства: от мягких групп до разнообразных шкафов. Но несмотря на многогранность выбора, для всех позиций характерна одна отличительная черта. Модульная мебель состоит из индивидуальных блоков (между собой не скрепляются), которые владелец может комбинировать на свое усмотрение. Любую из таких систем человек может скомпоновать в одной комнате или рассредоточить по квартире – все определяется его потребностями и предпочтениями.



Модульные системы производятся для всех возможных жилых помещений:

кухни;

спальни и гостиной;

детской комнаты;

холла и т. д.

Модульные системы мебельный интернет-магазин реализует как в комплекте, так и отдельными блоками. Это дает возможность покупателю приобрести обстановку не только в рамках своих потребностей, но и бюджета. По цене модульные изделия занимают промежуточную позицию между готовой и заказной мебелью. Делая выбор в пользу таких систем, нужно учитывать, что размеры блоков в них делают кратными 5 или 10.

Из чего производят модульную мебель?

Львиную долю модульной мебели составляют корпусные конструкции. Натуральное дерево в производстве подобной обстановки используют редко. Дело тут не только в ее высокой стоимости, но и приличном весе, прихотливости в уходе. Блоки из натурального массива мало кто рискнет составлять друг на друга, да и интерьера такая мебель потребует соответствующего уровня.



На фоне тяжелых деревянных модулей выгодно выделяются корпусные конструкции, для изготовления которых применяют МДФ, ДСП и ЛДСП. Материалы отличает небольшой вес, а за счет качественной обработки они становятся максимально износоустойчивыми. Для изготовления фасадов применяют еще более широкий сырьевой спектр – пластик, стекло, металл, акрил.



Все большей популярностью пользуются модульные системы с зеркальной (полированной) поверхностью. В таком дизайне производят обстановку для любых комнат. За счет зеркальности фасадов мебель визуально расширяет помещение, привносит в него ощущение простора.