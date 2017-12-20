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Почему покупать мебель в интернет-магазине — это выгодно?

0
70
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
matroluxe.ua
Всё чаще можно услышать о том, что наши друзья, знакомые, родственники совершают покупки в интернет-магазине. И речь идет не только о приобретении

Почему покупать мебель в интернет-магазине — это выгодно?

Всё чаще можно услышать о том, что наши друзья, знакомые, родственники совершают покупки в интернет-магазине. И речь идет не только о приобретении малогабаритных вещей, но и о крупных предметах интерьера. Например,

  • о диванах,
  • креслах,
  • шкафах-купе,
  • комплектах мебели.

В чём же секрет и почему покупать в интернет-магазине — это выгодно, удобно и практично?

Ассортимент продукции и выгоды приобретения

В первую очередь перед тем как пойти в интернет-магазин и сделать заветную покупку, нужно определиться с выбором торговой точки, где обязательно должен быть обширный ассортимент и невысокие цены. Фактически, среди большого разнообразия гораздо проще подобрать ту модель для собственной спальни, гостиной комнаты, детской, которая поможет в грамотном планировании жилого пространства.

Если нужен шкаф-купе, значит это обязательно модель с качественной фурнитурой, импортными роликами, поддерживающими раздвижную конструкцию дверей. Следовательно, обращаться в первый попавшийся магазин — нельзя. Нужно идти к проверенному продавцу, который обязательно даст гарантию качества и безопасности на приобретённую модель.

Как показывает практика, современные заказчики не готовы тратить много времени, поэтому пытаются купить в одном месте сразу и шкаф-купе, и кровать, и стол, и матрас, и раскладной диван для гостиной, и детскую кроватку с ортопедическим матрасом.

В интернет-магазине «Матролюкс» <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->matroluxe.ua/ обязательно низкие цены. Это, непосредственно, весомые выгоды приобретения. Ну почему же на виртуальной площадке всё так дёшево и так качественно? В первую очередь, потому что магазин сотрудничает только с проверенными продавцами. Во-вторых, продавцу не приходится платить аренду, оплачивать работу кассиров, многочисленных продавцов так, как это происходит в обычном магазине, реализующем:

  • мебель,
  • аксессуары,
  • сопутствующие товары.

Сотрудничество магазина с постоянными поставщиками, это тоже большие скидки. Следовательно, интернет-магазин не завышает стоимость продукции, а предлагает бюджетные варианты мебели по приемлемой цене. Это радует заказчиков, ведь экономить сегодня —очень важно.

Доставка из интернет-магазина

Здесь тоже всё достаточно просто. Менеджеры интернет-магазина организуют быструю доставку товара до покупателя. Клиент получает свой заказ практически моментально, без задержек, без каких-либо повреждений, в отличном качестве и с сопроводительной документацией.
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