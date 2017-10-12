Мягкий пуф в интерьере

Что такое мягкий пуфик и для чего он нужен в интерьере городской квартиры или загородного дома? Это миниатюрная банкетка без спинки, без каких-либо подлокотников. Пуфик может быть представлен:

на ножках,

на колёсиках,

на монолитном основании.

Мягкий пуфик с колёсами легко перекатить на новое место эксплуатации, что в некоторых случаях важно для собственников, постоянное меняющих конструкцию интерьера, любящих новшества и перестановку. Конструкция такой мягкой мебели достаточно проста и универсальна. Пуф можно использовать как мягкий табурет, сиденье, как подставку для ног во время дневного отдыха в кресле.

Где лучше использовать?

Сразу нужно вспомнить об истории происхождения этого предмета мебели. Впервые пуфик появился в царских палатах примерно 300 лет назад. Со временем эти предметы интерьера стали появляться в будуарах, спальнях и гостиных, и даже детских комнатах не таких знатных особ. То есть мягкий пуф постепенно перекочевал из дворцов в дома простых людей.

Многие считают, что такая конструкция является достойной заменой громоздким креслам, атаманка и даже стульям. Для современных городских квартир, малогабаритных жилищ, - это незаменимая вещь, когда речь идет об обустройстве коридора. Как правило, прихожие в таких апартаментах не больше 4-х квадратных метров, чего очень мало. Пуфик может быть установлен рядом с вешалкой, рядом со стенкой, выполняя функцию очень удобного сиденья, использующегося для одевания переодевание обуви. Некоторые пуфы представляют собой вместительный ящик с мягким сиденьем в виде подушки, в котором можно хранить всё что угодно, например,

газеты,

журналы,

постельные принадлежности,

домашние тапочки,

детские игрушки.

То есть, это функциональный предмет мебели, использующийся, как вместительный ящик.

Цилиндрические пуфики

Это интерьерная роскошь. Такой предмет обычно дополнен передвижными колесиками или же идёт на ножках без какой-либо подставки. Цилиндрический пуфик похож на мягкий и очень уютный барабан. Оригинальный предмет сглаживает угловатость интерьера. Конструкция такой мягкой мебели, но в яркой обивке станет центральной дизайнерской фишкой, которая будет притягивать к себе внимание, создавая неповторимую и очень интересную обстановку в квартире, в доме, в офисном пространстве. Выбирая цилиндрическую форму пуфа, покупатель делает ставку на оригинальность, свежесть идеи и комфортной эксплуатации жилого и нежилого пространства.