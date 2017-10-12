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» » » » Мягкий пуф в интерьере

Мягкий пуф в интерьере

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
matroluxe.ua
Мягкий пуфик с колёсами легко перекатить на новое место , что в некоторых случаях важно для собственников, постоянное меняющих конструкцию интерьера, любящих

Мягкий пуф в интерьере

Что такое мягкий пуфик и для чего он нужен в интерьере городской квартиры или загородного дома? Это миниатюрная банкетка без спинки, без каких-либо подлокотников. Пуфик может быть представлен:

  • на ножках,
  • на колёсиках,
  • на монолитном основании.

Мягкий пуфик с колёсами легко перекатить на новое место эксплуатации, что в некоторых случаях важно для собственников, постоянное меняющих конструкцию интерьера, любящих новшества и перестановку. Конструкция такой мягкой мебели достаточно проста и универсальна. Пуф можно использовать как мягкий табурет, сиденье, как подставку для ног во время дневного отдыха в кресле.

Где лучше использовать?

Сразу нужно вспомнить об истории происхождения этого предмета мебели. Впервые пуфик появился в царских палатах примерно 300 лет назад. Со временем эти предметы интерьера стали появляться в будуарах, спальнях и гостиных, и даже детских комнатах не таких знатных особ. То есть мягкий пуф постепенно перекочевал из дворцов в дома простых людей.

Многие считают, что такая конструкция является достойной заменой громоздким креслам, атаманка и даже стульям. Для современных городских квартир, малогабаритных жилищ, - это незаменимая вещь, когда речь идет об обустройстве коридора. Как правило, прихожие в таких апартаментах не больше 4-х квадратных метров, чего очень мало. Пуфик может быть установлен рядом с вешалкой, рядом со стенкой, выполняя функцию очень удобного сиденья, использующегося для одевания переодевание обуви. Некоторые пуфы представляют собой вместительный ящик с мягким сиденьем в виде подушки, в котором можно хранить всё что угодно, например,

  • газеты,
  • журналы,
  • постельные принадлежности,
  • домашние тапочки,
  • детские игрушки.

То есть, это функциональный предмет мебели, использующийся, как вместительный ящик.

Цилиндрические пуфики

Это интерьерная роскошь. Такой предмет обычно дополнен передвижными колесиками или же идёт на ножках без какой-либо подставки. Цилиндрический пуфик похож на мягкий и очень уютный барабан. Оригинальный предмет сглаживает угловатость интерьера. Конструкция такой мягкой мебели, но в яркой обивке станет центральной дизайнерской фишкой, которая будет притягивать к себе внимание, создавая неповторимую и очень интересную обстановку в квартире, в доме, в офисном пространстве. Выбирая цилиндрическую форму пуфа, покупатель делает ставку на оригинальность, свежесть идеи и комфортной эксплуатации жилого и нежилого пространства.
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