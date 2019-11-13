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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Как выбрать отделочные материалы для кухонь ресторанов и кафе

Как выбрать отделочные материалы для кухонь ресторанов и кафе

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ecophon.com
Рабочее пространство для поваров-профессионалов в ресторанах и кафе нуждается в тщательной подготовке.

Рабочее пространство для поваров-профессионалов в ресторанах и кафе нуждается в тщательной подготовке. Внутренняя отделка должна:

  • отвечать высоким гигиеническим требованиям;
  • без вреда для своей целостности подвергаться частым обработкам, в том числе под давлением и с использованием специальных дезинфицирующих средств;
  • не должна служить питательной средой для бактерий, плесени и других патогенных микроорганизмов;
  • в идеале должна поглощать эхо и шумы, чтобы на рабочем месте не царили гам и неразбериха.

Какие требования важны для кухонь столовых, кафе, ресторанов?

При выборе главное учитывать следующие параметры:

  1. Возможность выполнять частую уборку. Покраска либо обои не будут хорошим выбором, поскольку необходимо полноценно очищать поверхности. Заведения для питания должны быть декорированы поверхностями, которые можно идеально отмыть, избавившись не только от пыли, но и грязи, жира, микробов, плесени.
  2. Устойчивость к влажности. От влаги подвесной потолок может разбухать, к примеру, натяжные потолки нередко покрываются плесенью. Избежать такой проблемы помогут потолки и стеновые панели от бренда Rockfon, устойчивые к влаге
  3. Привлекательный внешний вид. По стандарту каменная вата используется для утепления стен, однако при оформлении в виде отделки покрытие выглядит совершенно иначе. Возможны разные окрасы, размеры, тип поверхности и даже структура. Что позволяет сочетать привлекательность и выгодные технические характеристики.
  4. Устойчивость к плесени, грибкам. Выбирая акустические панели, следует учитывать данный параметр. В кафе или ресторанах влажность приводит к образованию грибков, во избежание их появления нужно приобретать специализированные поверхности, к примеру, серию Hygienic от Рокфон.

Рокфон Hygienic – прекрасный выбор для кафе, столовых и ресторанов

Акустические плиты данной серии полностью отвечают современным требованиям для заведений, связанных с приготовлением, подачей пищевой продукции, ее реализацией. Поверхность плит имеет специальный слой, который отторгает загрязнения, не дает им проникнуть внутрь. Специальная плитка для потолков или стен не позволяет плесени и грибкам размножаться. Серия Hygienic создавалась специально для кухонь, заведений общепита, и позволяет следующее:

  • выполнять очищение под давлением;
  • реализовать мойку с антисептическими составами.

Больше информации о серии можно посмотреть на официальном сайте дилера Рокфон.

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