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Как выбрать плиту для кухни? 5 - основных советов

0
38
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
dl3.joxi.net
Как выбрать плиту для кухни? 5 - основных советов. Дополнительные функции.

Качественная плита - важнейший элемент оснащения кухни. Без нее сложно представить приготовление самой простой еды или кулинарных шедевров. От ее надежности, функциональности зависит количество времени, которое придется хозяйке провести за приготовлением пищи, насколько вкусными получаться ее блюда. Производители предлагают огромное разнообразие моделей, работающих от разных источников питания. Чтобы подобрать оптимальный вариант, стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Варианты размещения

Отдельностоящая модель обойдется дешевле всего, она станет отличным дополнением кухни, состоящей из самостоятельных модулей. При желании, ее легко переместить, а регулируемые опоры помогут компенсировать неровности пола.

Встроенная панель смотрится эстетичнее, она станет единым целым с гарнитуром. Духовой шкаф может быть связан с варочной панелью, располагаться отдельно или вообще отсутствовать.

Комплект, состоящий из панели и духовки, обойдется дешевле, но шкаф нужно будет размещать рядом, поскольку за управление отвечает один блок. При наличии поломок из строя выйдут сразу два прибора. Хотя можно оперативно заказать запчасти для бытовой техники https://fix-hub.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-gazovykh-plit-i-dukhovok/, восстановить ее работу.

Выбирая независимые элементы, можно остановиться на моделях с различными габаритами, расположить их более удобно.

Газ или электричество

Источник питания зачастую выбирается в зависимости от наличия газопровода. Когда дом подключен к газу, использование электропечи обойдется дорого. При желании можно остановиться на комбинированной модели, сочетающей газовые и электрические конфорки.

Габариты, количество конфорок

Стандартным решением считается плита шириной 60 см, оснащенная четырьмя конфорками. Для квартиры с миниатюрной кухней можно выбрать плиту шириной 30 см, которая будет оснащена всего двумя горелками. Для коттеджа, в котором проживает большая семья, подойдет модель шириной 90 см с шестью конфорками.

Для комфорта эксплуатации большинство производителей предлагает плиты с горелками различной мощности.

Материал

Для изготовления плит используется:

  • эмалированная сталь - бюджетный материал, подтвердивший на практике свою надежность;
  • нержавеющая сталь - обойдется дороже, смотрится стильно, проще в уходе;
  • стеклокерамика - обеспечивает превосходный внешний вид, но нуждается в осторожной эксплуатации.

Дополнительные функции

Выбирая плиту, стоит учесть:

  • максимальную температуру конфорок, духовки;
  • наличие электрического розжига;
  • материал, из которого выполнены решетки;
  • наличие таймера;
  • комплектация (противни, вертел, решетка для гриля).

Выбирая плиту, учтите, использование инноваций, дополнительный функционал увеличивает стоимость прибора.

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