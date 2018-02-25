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» » » » Современные кухонные столы: особенности выбора по форме, цвету, конструкции

Современные кухонные столы: особенности выбора по форме, цвету, конструкции

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
mesto-mebeli.ru
Основные разновидности кухонных столов и их характеристики. Критерии, по которым следует подбирать мебель для кухни.

Комфортная кухня – любимое помещение домочадцев. При ее обустройстве необходимо тщательно продумать каждую деталь. Не исключением является обеденный стол, являющийся основным элементом мебельного наполнения. Подобрать такой предмет несложно. В интернет-магазине «Место мебели» представлен широкий ассортимент современных моделей разных форм, размеров, цветов, конструкций.

Распространенные виды современных кухонных столов

Доминирование в интерьере кухни, практичность и удобство эксплуатации стола определяется прежде всего геометрией столешницы. Наиболее распространенными формами сегодня являются прямоугольная, квадратная, овальная и полуовальная, круглая. Реже встречаются изделия треугольного типа и аналоги причудливых форматов.

Кухонный стол с прямоугольной столешницей встречается чаще всего. Это обуславливается его универсальностью. Такой предмет мебели можно располагать по центру, прислонять к поверхности одной или двух стен. Он отлично подходит для зонирования помещения. Преимущества моделей – простота, лаконичность, доступная стоимость. Невысокая цена обуславливается экономичностью раскроя материала.

На сайте интернет-магазина https://mesto-mebeli.ru/kuhnya/kuhonnye-stoly/ представлены интересные обеденные столы для столовой и кухонь с овальной столешницей. Выбор в их пользу целесообразен при обустройстве просторных помещений. Если комната имеет ограниченную площадь, то альтернативой такой модели станет полуовальный вариант, примыкающий прямой стороной к одной из стен.

Круглый стол будет хорошо смотреться по центру помещения. Для него требуется наличие порядка 80 см свободного пространства.

Размер изготовления, цвет, конструкция – немаловажные критерии выбора

Классическими цветовыми решениями кухонных столов являются белый и натуральные оттенки древесины. Они вписываются в любой интерьер, сочетаясь или констатируя с остальными предметами мебели. Для тех, кто не любит условностей, прекрасным выбором станут красные, черные, оранжевые, зеленые изделия.

Самым практичным типом конструкции является складная. Стол-трансформер имеет массу преимуществ:

  • компактные размеры в собранном виде;
  • универсальность применения;
  • эксклюзивный дизайн;
  • многофункциональность.

Выбор такого стола актуален для маленьких помещений и для семей, где часто собираются гости. Относительно материалов изготовления, то сегодня фантазия производителей безгранична. С учетом особенностей интерьера, личных предпочтений и финансовых возможностей можно подобрать модель из стекла, массива, ЛДСП и прочих.
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