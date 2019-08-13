Бархатцы – это травянистые растения из семейства сложноцветных, которые не отличаются прихотливостью. Родиной бархатцев является тропическая зона Центральной Америки. На родине это растение считается магическим.

Бархатцы ценят за длительный период цветения и за яркую окраску лепестков. Низкорослые виды растения применяют для озеленения балконов, клумб и окон.

Описание

Корневая система у бархатцев имеет мочковатый тип, стебли отличаются прочностью. Кусты могут быть компактными или раскидистыми. Их высота может варьироваться от 20 см до 2 метр.

Листья бархатцев имеют насыщенный зеленый цвет, могут быть рассеченными или раздельными. Располагаются на стебле напротив друг друга или по очереди.



Соцветия растения формируются из цветков трубчатого и язычкового типа, у которых венчики имеют горизонтальное расположение. В зависимости от количества лепестков и их формы бархатцы делят на:

Немахровые - соцветия у этого сорта имеют от 1 до 3 рядов язычковых лепестков; Полумахровые – их соцветия состоят не более, чем из 50% язычковых лепестков; Махровые - цветы, у которых больше половины язычковых лепестков. Они подразделяются в зависимости от формы соцветий на хризантемные, анемовидные и гвоздиковидыне.



Лепестки соцветия могут быть следующего цвета:

Желтого;

Карминового;

Оранжевого;

Лимонного;

Белого.

Запах у соцветий достаточно резкий и специфичный, близкий к запаху астр. Их цветение длится с начала июня по август. После этого формируется черно-коричневый плод.

Полезные свойства



Бархатцы отличаются не только красотой, но и своими функциональными свойствами. Они способны защищать участки от вредителей. Растения выделяют большое количество фитонцидов, которые оздоравливают почву и защищают от паразитов. Именно поэтому их рассаживают по всему участку.

К фитонцидам бархатцев чувствительны даже колорадские жуки. Если на каждые 7 рядов высадить это растение, то количество вредителей будет меньше.

Фитонциды бархатцев неприятны и для нематод. Такие растения в радиусе 60 см подавляют развитие паразитов. Поэтому его высаживают на грядке с земляникой.

Данное растение можно использовать и для борьбы с тлей. Посаженные вдоль грядок с огурцами бархатцы применяют для борьбы с заболеваниями астровых.

Культивирование бархатцев



Бархатцы теплолюбивы, устойчиво переносят засуху, предпочитают солнечное расположение на приусадебном участке.

Растут они лучше на плодородных почвах при оптимальной влажности на протяжении всего лета.

Они хорошо переносят пересадку. Поэтому они подходят для замены ими погибших растений.

Существенным их недостатком являются восприимчивость к заморозкам.

Взрослые растения и всходы погибают при температуре -2С.

Растения могут быть компактными или раскидистыми, с выраженным одним побегом или развитыми боковыми.