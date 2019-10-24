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Деревянные двери: как правильно выбрать?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
При выборе двери всегда приходится подолгу искать материал необходимого качества.

При выборе двери всегда приходится подолгу искать материал необходимого качества. Оптимальным сочетанием экологичности, долговечности и прочности отличается дерево. Заказать деревянные двери и мебель можно на vinchelli.ru по самым привлекательным ценам.

С древних времен древесина широко используется для изготовления оконных и дверных конструкций. Простота использования, легкость обслуживания, превосходные изоляционные свойства и многообразие текстур, пород и цветовых сочетаний сделали натуральное дерево одним из наиболее востребованных и популярных материалов для изготовления дверных систем.

Особые технологии и способы обработки, использующиеся на специализированных деревообрабатывающих предприятиях и включающие в себя просушку, тонировку, пропитку и лакировку древесины, позволяют изготовленным из нее дверям предоставлять потребителям дополнительные эксплуатационные свойства, основными среди которых являются стабильность и непревзойденная долговечность.

Для изготовления деревянных дверей сегодня используют наборы небольших по размеру клееных брусков. Благодаря применению этой технологии конструкции прекрасно противостоят деформациям, а в плане надежности они ничуть не уступают аналогичным металлическим изделиям.

Не стоит забывать, что деревянные двери, изготовляемые по индивидуальному заказу, стоят значительно дороже, чем аналогичные магазинные изделия. Кроме того, получить готовую конструкцию в этом случае сразу не получится, так как на ее изготовление согласно требованиям заказчика требуется некоторое время. При срочном заказе эти моменты могут доставить определенные неудобства.

Выбирая деревянные двери, нужно помнить, что их качество в значительной степени зависит от качественных характеристик материалов, используемых для их изготовления. Хороший древесный материал должен быть лишен смоляных карманов и сучковых участков.

Если выбираются входные деревянные двери, то внимание здесь стоит обращать еще и на противопожарные и противогрибковые свойства конструкций. Обеспечиваются такие защитные характеристики за счет использования различных составов и смесей, с помощью которых обрабатывается древесина. Благодаря защитному покрытию влага теряет способность проникать в структуру двери, что позволяет уберечь конструкцию от разбухания и пересыхания при соответственно повышении и снижении влажности.

Цветовое исполнение деревянных дверей может быть самым разнообразным. На разных участках древесного материала может присутствовать слегка отличная в плане цвета текстура. Объясняется это тем, что не всегда возможно подобрать идеальные по естественной расцветке элементы двери на стадии ее производства, так как окончательный цвет древесины проявляется только после обработки ее поверхности лаком.

Такую цветовую неравномерность деревянных дверей, однако, не стоит рассматривать как недостаток, тем более что некоторым нравится подобный визуальный эффект.

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