Какой итальянский стиль интерьера предпочесть: традиционный или современный?

Самую широкую популярность итальянский стиль оформления экстерьеров домов и интерьеров получил во времена Ренессанса в XV веке во Флоренции. В архитектуре и внутри зданий доминировали изящные каменные колонны, витиеватая стилистика и богатые изысканные интерьеры. Глядя на интерьеры современных итальянских домов, можно констатировать влияние двух итальянских школ дизайна, имеющих немало одинаковых черт — это классический итальянский и современный итальянский стили. Кстати, качественная итальянск5ая мебель на https://www.target-point.com/, столы и стулья по самым выгодным ценам.

Возможно, обстановка в домах с современным стилем дизайна более простая и менее богатая, но все равно остается тот же уровень роскоши, проявляющийся в высочайшем качестве элементов декора, используемых в этих домах. Чего стоит только итальянская мебель! Сочетание древних традиций, уникального мастерства мебельщиков и новейших технологий позволяет известным итальянским брендам добиваться безупречного дизайна и высочайшего качества современной продукции. Как можно увидеть, современный итальянский дизайн отличается меньшим количеством сложных узоров и округлых форм, в нем больше оттенков черного и белого, чем у элегантного традиционного стиля. Тем не менее, ему свойственно наличие роскошных деталей, таких, например, как стильная хрустальная люстра, шикарное зеркало или золотой аксессуар, который вы никогда не увидите в минималистском дизайне дома.

Так что, все энтузиасты современного итальянского стиля способны достичь определенной гламурности в интерьере, используя высококачественные материалы и добавив несколько неожиданных деталей, более свойственных классическому итальянскому стилю.

Независимо от того, кто вы: традиционалист или модернист, любой предмет интерьера, выполненный в итальянском стиле, будет уместен в вашем доме. Будьте посмелее и покупайте все самое лучшее! Это станет хорошей инвестицией, которая принесет в ваш дом радость и счастье на долгие годы. И не забывайте применять мрамор и ценные породы дерева там, где это возможно. Они просто кричат об итальянской роскоши.

Использование изысканной мебели, красивого камня, плитки и позолоты объединяет оба итальянских стиля, как бы прокладывая между ними исторический мост, и позволяет достичь высшей степени элегантности в интерьере, которая всегда будет в моде.