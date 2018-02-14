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Как создать яркий и оригинальный интерьер

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Создание современного, функционального, оригинального интерьера

Практика показывает, что большинство людей все чаще сталкивается с проблемой создания современного, функционального, оригинального интерьера. Можно купить элитные окна, сделать перепланировку, поменять мебель, приобрести дизайнерские предметы, либо заказать элитные интерьеры от «Сентябревъ». С чего начинать?

Этот вопрос закономерен и требует детального рассмотрения всех возможных нюансов. Начинать необходимо с такой важной архитектурной детали, как оконные конструкции. Не подлежит сомнению, что эксклюзивные окна это показатель респектабельности и солидности, внушающий заслуженное уважение к хозяину дома. Наибольшей популярностью у взыскательных клиентов пользуются элитные деревянные окна. Главным требованием к интерьеру является его нестандартность, яркость, оригинальность, а элитные окна должны стать равноправными составляющими современного интерьера со специально разработанной мебелью и светильниками.

Все комнаты жилого пространства должны быть многофункциональны, особое место следует уделить продуманному зонированию помещения. Итак, в пространстве коттеджа, особняка, загородного дома на практике выделяются некоторые основные зоны. Первая зона так называемого общего пользования: холл, рабочие кабинеты, возможно, также зимний сад.

В качестве материалов для этого сектора жилого пространства можно использовать стекло, металл, гранит, оштукатуренные поверхности. В жилой зоне располагаются спальни хозяев дома и гостевые комнаты. Интерьер этой части дома предпочтительнее оформлять при помощи натурального дерева, природного камня, плитки.

В гостиной уместно разместить столики со стеклянными поверхностями и металлическими ножками, а также мультифункциональные кресла, обтянутые светлой кожей.

При обустройстве кухни следует учитывать, что сегодня на пике популярности чистые прямые линии, четкие геометрические объемы, предельная лаконичность форм. Вместе с этим, кухня не должна представлять собой лишь застывший монолит из ряда шкафов и полок, для создания уютной атмосферы вне конкуренции светильники с традиционными тканевыми абажурами.

Все комнаты должны быть наполнены светом и воздухом, поэтому важным моментом является наличие нескольких режимов освещения, а также продуманное цветовое решение интерьера. Респектабельный вид дома, вне всяких сомнений, является визитной карточкой современного успешного человека.
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