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» » » Шкаф-купе в составе интерьера спальной комнаты

Шкаф-купе в составе интерьера спальной комнаты

0
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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
mebelbest61.ru
Схемы планировки и небольшие площади квартир накладывают определенные ограничения

Схемы планировки и небольшие площади квартир накладывают определенные ограничения на возможность реализации наших запросов к организации интерьеров. В спальнях проходит почти половина нашей жизни. Это место каждый стремится обустроить с максимальным комфортом и удобством.
Из широкого многообразия видов мебели для спальных комнат шкаф-купе по своим размерам относится к самым востребованным элементам. Они гармонично вписываются в ограниченное пространство спальни, занимая при этом самые неудобные и порой даже бесполезные участки жилой площади.
Перед принятием решения об установке шкафа-купе следует внимательно ознакомиться с условиями его размещения и определиться с выбором принципиальной конфигурации готового изделия.
Владельцам больших комнат со свободным пространством у стен лучше всего остановиться на схеме размещения шкафа вдоль всей стены. Такая компоновка позволит разместить в комнате трех, а то и четырех секционный гарнитур с массой отсеков различного назначения. Весь гардероб и запас спальных принадлежностей легко спрячется в недрах такого купе.
Комнаты средних размеров с различными нишами в стенах целесообразно оборудовать встроенной мебелью. Такой вариант рационален своей простотой и функциональностью, позволяющей эффективно использовать всю площадь комнаты, независимо от ее конфигурации. Кроме этого, такой шкаф-купе может стать логическим продолжением стены, скрыв за своим фасадом ранее малопригодную нишу или несуразный выступ.
Для маленьких комнат больше всего подходят угловые модули, установленные в самый неиспользуемый угол. Фасад такого шкафа всегда украсит комнату, разнообразит планировку и функциональные способности помещения.
Привлекательные особенности шкафа-купе
Популярность шкафов-купе на мебельном рынке объясняется высокой практичностью, особой привлекательностью и функциональной разнообразностью моделей. Перечислим главные привлекательные свойства конструкций в виде купе:

• по сравнению с мебелью распашного типа раздвижная схема купе обеспечивает возможность наиболее рационального использования пространства комнаты;

• компактность гармонично вписанных в интерьер изделий создает иллюзию большего, чем на самом деле пространства;

• разнообразие элементов декора, зеркала, изысканная фурнитура, качество сборки и установки комплектующих позволяют сформировать интерьеры любой тематики и на любой вкус;

• функциональность мебели в сочетании с множеством отсеков и полок позволит разместить в шкафу массу предметов домашнего обихода и создать в комнате неповторимый уют и образцовый порядок.
Разнообразие моделей и цен, гибкость в построении моделей любой конфигурации позволяют любому покупателю подобрать товар на свой вкус в соответствии с личными финансовыми возможностями.
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