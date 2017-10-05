Шкаф-купе в составе интерьера спальной комнаты

Схемы планировки и небольшие площади квартир накладывают определенные ограничения на возможность реализации наших запросов к организации интерьеров. В спальнях проходит почти половина нашей жизни. Это место каждый стремится обустроить с максимальным комфортом и удобством.

Из широкого многообразия видов мебели для спальных комнат шкаф-купе по своим размерам относится к самым востребованным элементам. Они гармонично вписываются в ограниченное пространство спальни, занимая при этом самые неудобные и порой даже бесполезные участки жилой площади.

Перед принятием решения об установке шкафа-купе следует внимательно ознакомиться с условиями его размещения и определиться с выбором принципиальной конфигурации готового изделия.

Владельцам больших комнат со свободным пространством у стен лучше всего остановиться на схеме размещения шкафа вдоль всей стены. Такая компоновка позволит разместить в комнате трех, а то и четырех секционный гарнитур с массой отсеков различного назначения. Весь гардероб и запас спальных принадлежностей легко спрячется в недрах такого купе.

Комнаты средних размеров с различными нишами в стенах целесообразно оборудовать встроенной мебелью. Такой вариант рационален своей простотой и функциональностью, позволяющей эффективно использовать всю площадь комнаты, независимо от ее конфигурации. Кроме этого, такой шкаф-купе может стать логическим продолжением стены, скрыв за своим фасадом ранее малопригодную нишу или несуразный выступ.

Для маленьких комнат больше всего подходят угловые модули, установленные в самый неиспользуемый угол. Фасад такого шкафа всегда украсит комнату, разнообразит планировку и функциональные способности помещения.

Привлекательные особенности шкафа-купе

Популярность шкафов-купе на мебельном рынке объясняется высокой практичностью, особой привлекательностью и функциональной разнообразностью моделей. Перечислим главные привлекательные свойства конструкций в виде купе:

• по сравнению с мебелью распашного типа раздвижная схема купе обеспечивает возможность наиболее рационального использования пространства комнаты;

• компактность гармонично вписанных в интерьер изделий создает иллюзию большего, чем на самом деле пространства;

• разнообразие элементов декора, зеркала, изысканная фурнитура, качество сборки и установки комплектующих позволяют сформировать интерьеры любой тематики и на любой вкус;

• функциональность мебели в сочетании с множеством отсеков и полок позволит разместить в шкафу массу предметов домашнего обихода и создать в комнате неповторимый уют и образцовый порядок.

Разнообразие моделей и цен, гибкость в построении моделей любой конфигурации позволяют любому покупателю подобрать товар на свой вкус в соответствии с личными финансовыми возможностями.