Как получить кредиты для малого бизнеса с государственной поддержкой

Господдержка малого бизнеса в сфере кредитования
Банки обещают поддерживать малый и средний бизнес, но в процессе получения кредитования банк «ВТБ» отклоняет более 55% заявок, «Сбербанк» и ВТБ 24 так же отклоняют большинство заявок заемщиков. При этом банк «Возрождение» отклонил 60% заявок, на общем фоне снижения кредитных ставок представители малого бизнеса так и не могут получить кредиты.
С целью поддержки и развития этой сферы бизнеса в городе Орле и Орловской области работает Гарантийный фонд. Благодаря его деятельности небольшие предприятия могут получить кредиты с господдержкой для малого бизнеса.
Гарантийный фонд Орловской области открыт благодаря национальному проекту по развитию малого и среднего предпринимательства в России.
В момент подачи заявлений на получение кредитных средств фонд выступает поручителем, в результате большая часть заявок получает одобрение.
Размер и сроки поручительства
Фонд оказывает услуги малому и среднему бизнесу, становясь поручителем в банке:
- максимальная сумма кредитных средств составляет 25 млн. рублей.
- перед банком фонд несет ответственность в размере 70% от суммы кредита,
- один заемщик не может получить кредит более 30 млн. рублей,
- самый длительный срок по выплатам кредита составляет 103 дня.
Как получить поручительство
- Кредиты с господдержкой для малого бизнеса можно получить, обратившись в один из банков, которые работают с Гарантийным Фондом. Это «Сбербанк», ВТБ, «Открытие», «Московский индустриальный банк», «Уралсиб», «Ланта банк», «Московский кредитный банк».
- Заявку будет рассматривать банк, далее будет произведена оценка финансового состояния заемщика. В том случае если финансовое состояние не позволяет получить кредит, банк сообщит о возможности получить помощь Фонда.
- В том случае, если заемщик согласен работать с поручителем, то составляется заявка и отсылается в Фонд. В банк присылают заявку с пакетом документов от Гарантийного Фонда.
- В течение 3 суток Фонд принимает решение о возможности поручительства.
- При положительном результате заключается договор между тремя сторонами: Заемщик, Фонд и Банк.
- За оказанные услуги по поручительству, заемщик оплачивает фонду некоторую сумму.
В процессе деятельности, на момент написания данной статьи, Гарантийный фонд выступил поручителем для 558 фирм, поручительство составляет 1491 млн., осуществлено кредитование на сумму 7730 млн. рублей.