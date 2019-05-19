Одним из удобных способов кредитования населения является онлайн кредит на карту, поэтому в данной статье будут рассмотрены особенности оформления и условия его получения. Все банки и микрофинансовые организации активно предоставляют подобные услуги. Это наименее трудоемкий процесс, экономивший время, как сотрудников учреждения, так и получателей продукта.

Широкий выбор кредиторов позволяет соискателю выбрать наиболее привлекательный для себя вариант. Но воспользоваться им смогут только заявители, соответствующие требованиям финансовых организаций.

Онлайн кредит на карту: условия предоставления

Для подачи заявки соискатель должен предъявить паспорт и второй документ, подтверждающий личность заявителя (загранпаспорт, водительские права, военный билет, СНИЛС и т. д.). В ряде случаев организация может потребовать подтверждение доходов.

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Исключением являются держатели зарплатных карт и обратившиеся к услугам МФК. Предоставленные документы должны подтвердить, что заемщик:

Гражданин России.

Прописан в одном из субъектов РФ.

Достиг совершеннолетия.

Платежеспособен.

Некоторые организации, при отсутствии официального трудоустройства или любого другого подтверждения наличия дохода, для одобрения онлайн кредита на карту требуют обеспечения, выраженного в виде залогового имущества или предоставления поручительства.

Как получить онлайн кредит на карту

Перечисление денег на карточку — быстрый и удобный способ кредитования. Для оформления потребуется составить заявку. Удобство услуги заключается в доступности, поскольку обращение направляется с сайтов кредитора. Это позволяет в течение часа отправить заявку сразу в несколько организаций. При получении одобрения от двух и более учреждений, заявителю предоставляется право на выбор наиболее оптимального варианта.

Чтобы получить онлайн кредит на карту, необходимо зайти на сайт выбранной кредитной организации. Затем:

Заполняется заявка, в которой вписываются паспортные данные, адрес проживания, мобильный телефон и адрес эл/почты. Указывается размер суммы и сроки погашения. Предоставляются сведения о доходах и ежемесячных расходах. Отправляется заявка, и ожидается ответ. В случае одобрения, указывается номер карты.

Положительный итог позволит заявителю в МФО воспользоваться денежными средствами уже в течение часа. Тем, кто обратился за ссудой в банки, придется подождать перечисление денег 1-5 дней.

Достоинства и недостатки онлайн кредитования

Перед оформлением на получение онлайн кредита на карту, следует ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами услуги. В качестве преимуществ следует отметить:

Простоту и скорость оформления, позволяющие экономить время.

Доступность. Достаточно иметь под рукой устройство для выхода в интернет.

В числе недостатков:

Более высокая процентная ставка, связанная с рисками.

Возможность отказа при отсутствии подтверждения о доходах.

В некоторых случаях при обналичивании потребуется выплатить комиссию.

Наиболее простой способ получить онлайн заём на карточку предлагают МФО, но проценты при этом довольно высокие. Банки, в свою очередь, имеют более низкую ставку, но требуют подтверждения платежеспособности, если заявитель не является держателем зарплатной карты.