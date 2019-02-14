ента новостей

09:46
В Ленобласти ограбили отделение связи
09:16
Снежный день Святого Валентина
08:47
Вклады выросли?
23:06
СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА
18:22
Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"
17:08
В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая
17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко
16:54
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
09:35
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
09:26
Санкции снимут?
09:10
Намыва не будет
23:53
«Зенит» проиграл «Фенербахче»: виноват не только Мак
18:28
Друзь vs Бер: при чём здесь партия «Яблоко»?
10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10:39
Фильм-репортаж о спектакле-документе «ЖУРАВЛИКИ»
10:30
Фестиваль JAZZMAN
09:46
В Приморском районе задержали уличного грабителя
09:43
Основа успеха
09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
08:19
Протечки крыш
22:57
УНИКС обыграл ЦСКА в Единой Лиге ВТБ с разницей в 3 очка
17:07
Крупный ущерб муниципалитету Петербурга выявили правоохранители после запроса депутата Романова
16:30
Нечто в упаковке из-под молока – сертоловские школьники пожаловались на качество питания
12:16
Спектакль "Домовой"
12:13
Спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»
12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
11:47
В Петроградском районе нашли повешенного украинца
10:50
Возвращение к реагентам?
09:18
А теперь плюсовая температура
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Получить онлайн микрозайм

Получить онлайн микрозайм

0
67
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Если деньги нужны срочно, нет нужных документов или кредитная история не так хороша

Если у человека есть возможность обратиться в банк и получить кредит, то это будет оптимальным вариантом. Но что если деньги нужны срочно, нет нужных документов или кредитная история не так хороша, чтобы рассчитывать на нужную сумму? В этом случае можно обратиться в микрофинансовую организацию и получить онлайн микрозайм.

Условия выдачи микрозайма

Чаще всего деньги выдаются при предъявлении паспорта или, например, водительского удостоверения, особенно если сумма займа невелика. Если же рассчитывается получение большей суммы или подача заявки в режиме онлайн, то может потребоваться еще один документ, подтверждающий личность. Но зачастую одобряется заявка по паспорту.

Как правило, выдаются микрозаймы на небольшую сумму и на недолгий срок. Максимальный размер микрозайма для физических лиц – это 30 тысяч рублей. Порой предлагаются и суммы побольше – если клиент надежный и уже сотрудничал с банком. Но это уже нарушение закона о деятельности МФО и, возможно, в документах это е будет называться микрозаймом. А для тех, кто никогда не сотрудничал с данной организацией, как правило, не дают сразу максимальную сумму – чаще всего максимум для новичка будет 20 тысяч. Даются деньги на месяц, а процентная ставка составляет 1-2% в день.

Могут быть микрозаймы и с залогом – в случае просрочки или неоплаты МФО заберет машину или иное имущество. Для этого понадобятся документы, подтверждающие владение этим имуществом.

Осторожно!

Проценты микрозаймов весьма высоки, особенно в сравнении с кредитной ставкой в надежном банке. Это и понятно – МФО не проверяет тщательно кредитную историю, и деньги выдаются фактически неизвестному человеку, который к тому же находится явно в сложной жизненной ситуации. Значит, велик процент невозврата средств. Так что такими процентами организации стараются компенсировать ненадежных клиентов.

Конечно, любые просрочки облагаются пени, и получается, что в целом посильная сумма становится гигантским бременем. Очень часто клиент вообще не в курсе таких штрафов, несмотря на то, что это прописано в подписываемых документах. Ведь мало кто читает полностью все, что написано мелким шрифтом, кроме того, и работники МФО тоже не стремятся подчеркнуть сложные моменты. Но при прямом вопросе они, конечно, все расскажут, так что стоит прочитать все, даже если какие-то аспекты непонятны.

Не стоит забывать, что человек, который склоняется к получению микрозайма, как правило, не имеет возможности получить деньги иным способом. Что это значит? Скорее всего, у него проблемы с зарплатой или работой, появились неожиданные расходы или иные финансовые трудности. А значит, и отдать деньги становится сложно. Поэтому стоит взвесить все за и против.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-10-2018, 15:00
Как получить микрокредиты на большую сумму?
12-09-2016, 00:15
Микрозайм. Если нет денег, то где их взять
2-06-2016, 23:45
Микрозаймы
14-05-2016, 17:10
Что такое микрозайм
26-04-2016, 21:14
Необходимы деньги - оформи займ до зарплаты!
23-02-2016, 22:32
Как получить микрозайм не выходя из дому

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
230
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
401
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
326
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
538
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх