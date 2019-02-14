Если у человека есть возможность обратиться в банк и получить кредит, то это будет оптимальным вариантом. Но что если деньги нужны срочно, нет нужных документов или кредитная история не так хороша, чтобы рассчитывать на нужную сумму? В этом случае можно обратиться в микрофинансовую организацию и получить онлайн микрозайм.

Условия выдачи микрозайма

Чаще всего деньги выдаются при предъявлении паспорта или, например, водительского удостоверения, особенно если сумма займа невелика. Если же рассчитывается получение большей суммы или подача заявки в режиме онлайн, то может потребоваться еще один документ, подтверждающий личность. Но зачастую одобряется заявка по паспорту.

Как правило, выдаются микрозаймы на небольшую сумму и на недолгий срок. Максимальный размер микрозайма для физических лиц – это 30 тысяч рублей. Порой предлагаются и суммы побольше – если клиент надежный и уже сотрудничал с банком. Но это уже нарушение закона о деятельности МФО и, возможно, в документах это е будет называться микрозаймом. А для тех, кто никогда не сотрудничал с данной организацией, как правило, не дают сразу максимальную сумму – чаще всего максимум для новичка будет 20 тысяч. Даются деньги на месяц, а процентная ставка составляет 1-2% в день.

Могут быть микрозаймы и с залогом – в случае просрочки или неоплаты МФО заберет машину или иное имущество. Для этого понадобятся документы, подтверждающие владение этим имуществом.

Осторожно!

Проценты микрозаймов весьма высоки, особенно в сравнении с кредитной ставкой в надежном банке. Это и понятно – МФО не проверяет тщательно кредитную историю, и деньги выдаются фактически неизвестному человеку, который к тому же находится явно в сложной жизненной ситуации. Значит, велик процент невозврата средств. Так что такими процентами организации стараются компенсировать ненадежных клиентов.

Конечно, любые просрочки облагаются пени, и получается, что в целом посильная сумма становится гигантским бременем. Очень часто клиент вообще не в курсе таких штрафов, несмотря на то, что это прописано в подписываемых документах. Ведь мало кто читает полностью все, что написано мелким шрифтом, кроме того, и работники МФО тоже не стремятся подчеркнуть сложные моменты. Но при прямом вопросе они, конечно, все расскажут, так что стоит прочитать все, даже если какие-то аспекты непонятны.

Не стоит забывать, что человек, который склоняется к получению микрозайма, как правило, не имеет возможности получить деньги иным способом. Что это значит? Скорее всего, у него проблемы с зарплатой или работой, появились неожиданные расходы или иные финансовые трудности. А значит, и отдать деньги становится сложно. Поэтому стоит взвесить все за и против.