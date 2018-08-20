Быстрые займы – что нужно знать о данном виде займов

Быстрые займы предполагают получение кредита в онлайн режиме. Средства перечисляются клиенту через 10-15 минут после обращения. Процент одобренных заявок достигает 100%, а подать заявку может клиент, достигший 18 лет.

Сущность быстрых займов

Срочный кредит - получение займа на основе срочности, возвратности и платности. Заём удобен тем, что не требует большого пакета документов и оформляется в течение пяти минут. Одним из представителей, работающих с займами онлайн, является 4slovo.ru.

Основными отличиями срочных займов являются:

малые сроки кредитования – часто до 30 дней;

высокие процентные ставки – от 1,4% в день (до 730% в год);

требуется только паспорт;

практически нет требований к заемщику и его кредитному прошлому.

Конечно, срочные кредиты удобны, хотя и являются самыми дорогими на банковском рынке.

Требования к заемщикам и документам

К заемщикам предъявляются следующие требования:

возраст от 18 лет;

наличие любого источника заработка;

наличие российского гражданства и постоянной регистрации на территории Российской Федерации;

действующий паспорт РФ.

Клиент обязательно должен иметь источник дохода – официальный или нет. Некоторые организации позволяют оформить небольшие кредиты и неработающим гражданам – студентам, домохозяйкам.

Процедура оформления

Рассмотрим ряд этапов, следуя которым, можно срочно оформить деньги в долг:

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Этап 1. Выбор финансового партнера. На рынке работает более ста различных микрофинансовых компаний. Среди них есть те, кто выдает деньги в онлайн режиме, и те, кто работает через стационарный офис. Для поиска организации достаточно в строке Яндекса ввести «Деньги в долг. Срочно!».

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Этап 2. Заполнение анкеты и получение одобрения. Анкета позволяет МФК собрать данные о заемщике: личные сведения, номера документов, информацию о работе и т.д. После заполнения анкета рассматривается около 3-5 минут.

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Этап 3. Выбор способа получения средств. Сегодня МФК предлагают вывод денег на банковский счет или карту, через систему денежных переводов, на электронный кошелек. Если карта принадлежит платежным системам Виза или Мастер кард и не является кредитной, то деньги на нее поступят через 40 минут. При работе с социальными и кредитными картами срок зачисления составляет 1 сутки.

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Этап 4. Подписание договора. Договор с МФК является электронным. По современному законодательству такая форма договора признана юридически оправданной и приравнивается к обычной бумажной версии. Договор подписывается с помощь кода из СМС.

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Этап 5. Возврат долга. МФК предоставляют срочные займы, а значит, вернуть полученные средства необходимо в течение определенного периода. Как правило, среди российских МФК трудно найти компанию, которая предоставляла бы в долг более 50 тыс. руб. и на срок более 31 дня.

Таким образом, получить средства срочно не составляет труда. Но стоит внимательно относиться к сотрудничеству с МФО, поскольку в случае несвоевременной оплаты у заемщика испортится кредитная история и будут начислены существенные штрафы.